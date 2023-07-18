Страшная трагедия в Старых Дорогах: годовалый малыш выпал из окна и погиб

В Старых Дорогах годовалый малыш выпал из окна четвертого этажа и погиб. Как сообщает Следственный комитет, 17 июля, спасаясь от зноя, молодые родители открыли настежь окно, принялись заниматься домашними делами и не заметили, как сын пропал из вида.

Предварительно установлено, что ребенок забрался на диван, оттуда на подоконник и шагнул вниз. Мальчика, лежащего на земле без сознания, заметил прохожий, который и вызвал скорую помощь. Несмотря на усилия медиков, спасти ребенка не удалось.