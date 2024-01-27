80 лет назад Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. Она продолжалась 872 дня и стала самой кровопролитной в истории человечества.

Освобождение пришло в результатеЛенинградско-Новгородской наступательной операции. Во время блокады в городе не было электричества, тепла, не работал водопровод. Но главное - катастрофически не хватало еды. 125 граммов хлеба - суточная норма для детей и взрослых осенью 1941 года.





Правда от блокадников Ленинграда - 28 января в "Главном эфире"

В январе 1944 года после снятия блокады, в городе осталась только пятая часть жителей. Это порядка 500 тыс. человек. Шокирующая правда из уст детей блокадного Ленинграда смотрите завтра в "Главном эфире".