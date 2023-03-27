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Страшные свидетельства очевидцев карательной операции "Болотная лихорадка"
"Болотная лихорадка" ("Зумффибер") - так называлась карательная операция против мирного населения Беларуси, которая стала одной из самых кровавых. Она начиналась в конце августа 1942 года и проводилась в течение месяца в 13 районах Витебской, Минской и Брестской областей.
От карателей требовалось действовать беспощадно, а все деревни, находящиеся в болотистых и лесных районах проведения операции, подлежали уничтожению. Считалось, что именно в таких районах активно действовали партизаны.
Страшные свидетельства очевидцев событий - тех, кому удалось спастись.
"Пришли мы домой: мама убита, дом сожжен, - со слезами вспоминает Зинаида Адвин, жительница деревни Заборье Ушачского района Витебской области. - Напротив нашего дома лежали 12 убитых человек. Когда немцы были, много в Заборье людей убили, 38 человек. Спаслись только те, кто первыми уехали в другие деревни, а этих всех поубивали".
"Уже бомбили с самолета, а мы бежали", - говорит Клавдия Сазонова, жительница деревни Кубличи Витебской области. По словам женщины, после бомбежек осталось 5 домов, а сама она была ранена. Жители деревни знали: если будут бомбить, надо бежать к церкви, потому что там очень большой подвал.
Карательная операция "Болотная лихорадка" длилась вплоть до 21 сентября. Она осуществлялась силами войск СС, полиции службы порядка, полиции безопасности и СД. Пособниками фашистов стали легионеры из числа латышских нацистов - 15-й, 24-й, 26-й латышские полицейские батальоны.
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