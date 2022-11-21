Страшные воспоминания об обстрелах ВСУ, кого обвиняют пострадавшие

По данным на 30 мая 2022 года в Донбассе погибло 117 детей. А сколько осталось калеками? Сколько из них никогда не смогут спокойно реагировать на праздничный фейерверк и пролетающий в небе самолет? Дети войны - звучит как приговор, как ноша, которую придется нести сквозь годы.

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Воспоминания женщины о самом страшном дне в ее жизни приводят в шок: "Увидела кусочек тела Артема, засыпанного, попыталась его откапать. Скинула балку у себя с головы, встать не могу, не могу понять, почему. Посмотрела - а там оторвана нога. Артем был на диване рядом со мной, я потянулась, пытаясь его откапать. Видела, что он дышит".





"Обвиняла я Украину, только их, потому что бьют мирное население, детей. Обвиняю до сих пор за все случившееся с каждым человеком. За всех убитых детей и испорченные жизни", - позже скажет женщина.









Я очнулся в больнице, подумал: я жив или нет? Рядом со мной лежали датчики, на руке катетер. В верхней части лба я не чувствовал ничего. Посмотрел в зеркало - шрамы, шрамы.





Это страшные воспоминания семьи, которая случайно оказалась в своем доме, который "случайно" обстреляли ВСУ. Мать и один из ее детей - калеки, младший сын и брат погибли.





"Где-то дней через восемь после его гибели он мне приснился. Он уходил по той улице, где все случилось. Уходит с незнакомой мне девочкой, она держала его за руку, попрощался со мной, улыбнулся и ушел. Больше он мне не снился", - рассказала женщина, еле сдерживая слезы.



