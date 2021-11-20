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Страсти накаляются на Х-Factor - телефонные линии для голосования откроются в прямом эфире на "Беларусь 1"

Переносимся в студию Х-Factor - cтрасти накаляются. Через несколько минут игра пойдет на убывание. Два финалиста, набравшие наименьшее количество голосов, автоматически выбывают. Телефонные линии откроются после выступления всех участников в прямом эфире на 20 минут.

Поддержать своего фаворита можно будет, позвонив по указанному номеру телефона или отправив СМС. С одного номера не более 5 звонков или сообщений. Прямо сейчас на ваших экранах порядок выступлений финалистов. Эти номера будут закреплены за участниками в течение всего проекта. Запоминайте и записывайте. От вас зависит судьба каждого участника.

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