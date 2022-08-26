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Стратегические ориентиры и лучшие методики определили на педагогической конференции в Молодечно
Считанные дни остаются до начала нового учебного года. Ко Дню знаний дети готовятся вместе с родителями: приобретают школьную форму и рюкзаки, канцелярские принадлежности. Программу для первых уроков составляют и учителя. Так, стратегические ориентиры и лучшие методики определили сегодня на областной августовской педагогической конференции в Молодечно. Молодые специалисты и ветераны труда, руководители учреждений образования - праздник "Время патриотов: от традиций до современности" объединил около тысячи человек из всех районов. Лучших наградили: от Министерства сразу 16 нагрудных знаков "Отличник образования", а также около 20 почетных грамот и благодарностей от Миноблисполкома. Кроме того, на форуме обсудили перспективы и достижения сферы образования: среди вопросов, например, мультимедийные проекты и гражданско-патриотическое воспитание молодежи, условия для профессионального развития молодых педагогов. Кстати, только в этом году в регионе их более 1 100 человек.
Региональный педагогический форум состоялся на базе Дворца культуры Молодечно. С самого утра там работали тематические выставки. Школы и гимназии, колледжи и лицеи - заведения подготовили интерактивные стенды и презентовали свои проекты. Среди них, например, экспозиции, посвященные Году исторической памяти; выставки технического и художественного творчества, военно-патриотические клубы. Развернулись на площадке также бизнес-инкубатор и "Парад профессий".
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