Стратегия устойчивого развития - к каким целям Беларусь будет идти до 2040 года

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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время заседания Президиума Совета Министров рассказал об основных целях, предусмотренных проектом Национальной стратегии устойчивого развития Беларуси на период до 2040 года, сообщает БЕЛТА.

"Министерством экономики внесен на рассмотрение проект Национальной стратегии устойчивого развития Беларуси на период до 2040 года, как этого требует законодательство. Работа над этим документом велась с 2023 года. Для этих целей была сформирована межведомственная рабочая группа. Представленная к рассмотрению стратегия будет служить базисом для программы социально-экономического развития на очередной пятилетний период, концепция которой будет рассмотрена чуть позже, предварительно в апреле", - отметил Роман Головченко.

Он также рассказал, что из себя представляет проект стратегии. "Он определяет направления развития страны на 15-летнем горизонте и точки концентрации ресурсов для достижения намеченных целей. Данный документ должен одновременно обеспечивать национальную безопасность государства и создавать условия для устойчивого развития и достижения высоких стандартов жизни населения. С этих позиций предлагаю и оценивать данный документ", - обозначил премьер-министр.

Он отметил, что мир сегодня идет по пути деглобализации и торговых войн, рынки закрываются. Доминирующей стратегией становится протекционизм. Создаются новые блоки, которые активно формируют свои стандарты и правила, внедряют основы для развития собственных технологий.

"Учитывая структуру нашей экономики, становится очевидным, что для нас ключевым является ускоренное развитие сферы инноваций, внедрение цифровых технологий во все сферы жизнедеятельности государства. Потому что отвечать на глобальные вызовы (уже имеющиеся и те, которые возникнут в ближайшее время) традиционными мерами уже не очень получается. По сути, требуется комплексная трансформация не только экономики, но и мышления, которое основывается на использовании моделей управления большими данными, искусственным интеллектом, нейросетями, аддитивных технологий и так далее. Соответственно, требуется и пересмотр подходов к подготовке кадров для новой экономики. В связи с этим хотелось бы отдельно услышать, какие долгосрочные подходы к формированию интеллектуальной экономики заложены в проекте стратегии. Достаточны ли они для того, чтобы выйти на необходимый уровень конкурентоспособности и обеспечить устойчивое и качественное развитие?" - задал вопрос глава белорусского правительства.

По его словам, есть и другие направления работы, которые находятся в повестке, имеют глобальное значение и требуют к себе пристального внимания. "Они не новы. Это вопросы демографии, экологии и баланса ресурсов. Как мы будем стабилизировать численность населения, обеспечивать устойчивое демографическое развитие? Какие меры будут приняты для реализации концепции активного долголетия и развития так называемой серебряной экономики? То есть экономики, ориентированной на определенную долю пожилых людей в обществе. Целевыми ориентирами в экологической сфере должны стать повсеместное внедрение принципов циркулярной экономики и развитие зеленой инфраструктуры", - подчеркнул Роман Головченко.

В проектах программы и стратегии приведены индикаторы, которых планируется достичь к 2040 году. "Цифры достаточно амбициозные - рост валового внутреннего продукта, инвестиций и экспорта практически в два раза, доли цифровой экономики - в три раза, доли высокотехнологичных производств - до 50 %, продолжительности жизни - до 80,5 лет", - перечислил премьер-министр.