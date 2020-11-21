Стратегия Америки в отношении Беларуси не удалась

Беларусь, которая еще в начале собственной независимой истории заявила о построении социального государства - государства для людей, несмотря ни на какие трудности, находит средства, чтобы поддерживать население. Возможно, благодаря именно этому, белорусы способны стойко отстаивать свои интересы при любом давлении извне.



Интересные откровения опубликовало американское издание The National Interest. Авторы не скрывают, что попытки государственного переворота - не что иное, как проявление геополитических интересов мировых держав.

"Опыт Беларуси последний и, к слову, самый неудачный из всех цветных революций за последнее время, начиная от Сирии и заканчивая Кыргызстаном", - констатирует издание и задается вопросом, почему стратегия Америки в отношении Беларуси дала обратный эффект. И это уже прямое признание - значит, был план и была цель. Вывод американские журналисты делают однозначный.



"Спустя немногим более 100 дней после последних президентских выборов Александр Лукашенко остается у власти - многочисленные раунды хорошо организованных массовых протестов и совместные усилия коллективного Запада не привели к смене режима в Минске. Какие же уроки может извлечь новая администрация в Вашингтоне из неудавшейся цветной революции в Беларуси?"



Авторы считают, что в силу геополитических интересов США Вашингтону следует возобновить дипломатические отношения с Минском, а также признают, что Лукашенко одержал победу над оппозиционным кандидатом, набрав 80 процентов. Издание также отмечает уверенные шаги власти в противостоянии протестам.