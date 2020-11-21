3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Стратегия Америки в отношении Беларуси не удалась
Беларусь, которая еще в начале собственной независимой истории заявила о построении социального государства - государства для людей, несмотря ни на какие трудности, находит средства, чтобы поддерживать население. Возможно, благодаря именно этому, белорусы способны стойко отстаивать свои интересы при любом давлении извне.
Интересные откровения опубликовало американское издание The National Interest. Авторы не скрывают, что попытки государственного переворота - не что иное, как проявление геополитических интересов мировых держав.
"Опыт Беларуси последний и, к слову, самый неудачный из всех цветных революций за последнее время, начиная от Сирии и заканчивая Кыргызстаном", - констатирует издание и задается вопросом, почему стратегия Америки в отношении Беларуси дала обратный эффект. И это уже прямое признание - значит, был план и была цель. Вывод американские журналисты делают однозначный.
"Спустя немногим более 100 дней после последних президентских выборов Александр Лукашенко остается у власти - многочисленные раунды хорошо организованных массовых протестов и совместные усилия коллективного Запада не привели к смене режима в Минске. Какие же уроки может извлечь новая администрация в Вашингтоне из неудавшейся цветной революции в Беларуси?"
Авторы считают, что в силу геополитических интересов США Вашингтону следует возобновить дипломатические отношения с Минском, а также признают, что Лукашенко одержал победу над оппозиционным кандидатом, набрав 80 процентов. Издание также отмечает уверенные шаги власти в противостоянии протестам.
"Цветная революция в Беларуси сорвалась отчасти из-за того, что Лукашенко успешно мобилизовал свои полицейские силы, чтобы предотвратить исход, подобный майдану, когда аппарат госбезопасности рухнул под тяжестью организованных протестов. Затем он предпринял беспрецедентные шаги по мобилизации своей собственной базы поддержки и по созданию проправительственной культуры массового политического участия, проведя многочисленные митинги и даже организовав женский форум".
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
История печальных судеб белки Арахис и енота Фреда: кто и зачем усыпил знаменитых животных
Наследие Дональда Трампа, или Что ему досталось от правления демократов в США
Поздравления не помогли: лишится ли Зеленский "карманных денег" от США и Западных партнеров
Дудаков: Трамп был бы не против деэскалировать ситуацию в секторе Газа
Регионы
Все
Происшествия
Все
В лобовой аварии погиб пассажир, микроавтобус въехал в гужевой транспорт - обзор ДТП
Большегруз загорелся из-за короткого замыкания, рыбак сократил путь и потерялся - обзор ЧП
Более 50 человек остались без отдыха и денег - сотрудница турагентства присваивала деньги клиентов
Минчанин предложил провести новую знакомую до дома, а после ограбил ее