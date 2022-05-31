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Стратегия противодействия угрозам в сфере национальной безопасности - тема совещания у Президента
Дальнейшая стратегия противодействия современным угрозам в сфере национальной безопасности. Это главная тема, которую сегодня обсуждают на совещании у Президента.
Совершенствование информационной политики
В частности, речь о совершенствовании информационной политики. На встрече все те, кто глубоко погружен в суть происходящих событий и находятся на передовой. Вот уже почти треть века мы строим свое государство и проводим независимую политику под постоянным идеологическим, информационным, военным и психологическим прессом. Все технологии со стороны Запада брошены на то, чтобы дестабилизировать общество, сменить конституционный строй, привести к власти послушных ставленников. Сегодня порой очень трудно отличить реальные факты от откровенного вранья: фейкометы не останавливаются ни на секунду. Сфабрикованные сюжеты принимаются людьми на веру. Шоу, а не правда выходит на первый план.
Лукашенко: Мы должны уметь вести контрпропаганду
"Любая война, прежде всего негорячая, гибридная война, это борьба за умы людей. И мы должны защитить наших людей. Вопрос -как? Об этом мы и будем разговаривать. Самое главное - мы должны уметь вести контрпропаганду, как ее называли раньше в Советском Союзе. Я и сегодня не отказываюсь от этого. Да, не надо бояться этого слова "пропаганда". Мы пропагандируем лучшее, агитируем за лучшее. Раньше были отделы пропаганды и агитации в ЦК партии и до райкомов. Пропагандировали свой образ жизни, вели борьбу, агитировали за все лучшее, как мы это понимали", - сказал Президент.
По словам Александра Лукашенко, и сейчас так происходит, прежде всего на Западе. "Только с нас посмеиваются: "Пропагандисты, агитаторы… Почему посмеиваются? Чтобы нас сбить с толку. Поэтому нет ничего опасного, если мы будем пропагандировать свой образ жизни, свое и агитировать за это. Но надо научиться вести и контрпропаганду против той пропаганды, которая развернута против нас. Надо выработать механизмы противодействия, контрмеры".
Подготовлены предложения, которые помогут улучшить информационную политику в нынешних реалиях. Когда идет откровенное давление на сознание людей с помощью психологических приемов, нужно реагировать. Глядя на Украину, понятно, что там разворачивается сценарий, не реализованный на нашей земле. В телеграм-каналах сегодня хватает дезинформации и по тому, что происходит в соседней стране, и по международной политике. Масса спекуляций по поводу развития Беларуси. Бьют по глобали плюс перекручивают на нужный им лад каждый локальный инфоповод.
Сергеенко: На головы наших граждан льются потоки откровенной лжи, и этому нужно противостоять
В плотном потоке информации, конечно, сложно порой разобраться, где правда, а где ложь. В этой связи глава Администрации Президента напомнил слова Уинстона Черчилля, который сказал: "Ложь успевает обойти полмира, пока правда надевает штаны".
"Действительно, это так. Противостоять, противодействовать фейкам, откровенной лжи в эфире достаточно сложно, - признал Игорь Сергеенко. - Вы как журналисты, представители творческой профессии это понимаете. Нужно работать во многих направлениях с опережением, давать правдивую информацию и давать, конечно, раньше, чем поступают потоки лжи, разбираться, объяснять, рассказывать".
Совершенствование информационной политики
То есть, когда идет откровенное давление на сознание людей с помощью психологических приемов, нужно реагировать. Подготовлены предложения, которые помогут усовершенствовать информационную политику в нынешних реалиях.
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