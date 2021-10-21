Стратегию Беларуси в сфере интеллектуальной собственности до 2030 года утвердят в ближайшее время

Стратегию в сфере интеллектуальной собственности до 2030 года утвердят в ближайшее время. О перспективах и задачах говорили на международной научно-технической конференции "Интеллектуальная собственность в современном мире". Участие в ней приняли руководители госорганов и эксперты из десяти стран ближнего и дальнего зарубежья. В фокусе внимания - вопросы защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, борьба с недобросовестной конкуренцией и международное сотрудничество.



Законодательство Беларуси в этой сфере полностью соответствует международным стандартам, на сегодняшний день наша страна является участницей шестнадцати многосторонних договоров.