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Стратегию Беларуси в сфере интеллектуальной собственности до 2030 года утвердят в ближайшее время
Стратегию в сфере интеллектуальной собственности до 2030 года утвердят в ближайшее время. О перспективах и задачах говорили на международной научно-технической конференции "Интеллектуальная собственность в современном мире". Участие в ней приняли руководители госорганов и эксперты из десяти стран ближнего и дальнего зарубежья. В фокусе внимания - вопросы защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, борьба с недобросовестной конкуренцией и международное сотрудничество.
Законодательство Беларуси в этой сфере полностью соответствует международным стандартам, на сегодняшний день наша страна является участницей шестнадцати многосторонних договоров.
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