Стратегию обращения с отходами успешно реализуют в Беларуси

В приоритете не только окружающая среда, но и экономика. В Беларуси успешно реализуют стратегию обращения с отходами. Так, на переработку собирают почти 96 % бумаги, около 70 % стекла, совершенствуют деятельность по сбору полимеров. Положительный пример - в Гродненской и Брестской областях.