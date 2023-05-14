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Стратегию обращения с отходами успешно реализуют в Беларуси

В приоритете не только окружающая среда, но и экономика. В Беларуси успешно реализуют стратегию обращения с отходами. Так, на переработку собирают почти 96 % бумаги, около 70 % стекла, совершенствуют деятельность по сбору полимеров. Положительный пример - в Гродненской и Брестской областях.

В планах - масштабировать показатели по всей Беларуси. Важно, чтобы экологические меры стали источником доходов и приносили прибыль.

Чистота природы и экологическая безопасность - национальный бренд Беларуси. Поэтому стратегию развития в области обращения с отходами закрепляют и на законодательном уровне.

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