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Стратегию развития на ближайшие пять лет определили на 44-м съезде БРСМ
Факт
Обновить формы и методы работы, акцентировать внимание на гражданско-патриотическом воспитании молодежи и обсудить работу студенческих отрядов. Эти и другие аспекты новой стратегии развития на ближайшие пять лет определили на 44-м съезде самого массового молодежного объединения страны - БРСМ. Форум прошел накануне в столице. Приветственное слово направил и Президент.
Формат открытого диалога собрал полтысячи делегатов со всей страны.
Из них 100 человек - учащиеся, студенты и военнослужащие.
Первый секретарь ЦК БРСМ - Александр Лукьянов
Заключительной частью программы стало избрание нового лидера БРСМ. Им стал Александр Лукьянов. Уже сегодня свой первый рабочий день первый секретарь проведет в полях с молодыми аграриями.
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