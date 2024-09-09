Стратегию выстраивания будущего обсудили на информационно-политическом проекте "Беларусь адзіная"

Лекторы, которые выступают сейчас по всей стране, поддерживают прямой контакт с аудиторией, стараются не только донести свою позицию, но и услышать людей. Это самое главное. Потому что важно и то, какие вопросы люди задают, то, что людей волнует, то, что вызывает отклик. Естественно, мы по мере возможности стремимся ответить на эти вопросы. Но в любом случае, обобщая всю повестку "Беларусі адзінай", мы ее докладываем руководству страны, общаемся с местными властями и видим те направления, по которым необходимо усилиться. Какие-то даже идеи люди нам сами подсказывают.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель правления Белорусского общества "Знание"