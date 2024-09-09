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Стратегию выстраивания будущего обсудили на информационно-политическом проекте "Беларусь адзіная"
Большая дискуссия о том, что по-настоящему волнует общество. Информационно-политический проект "Беларусь адзіная" продолжается! Сегодня разговор омирном развитии страны, истоках и перспективах белорусской модели развития прошел в Минске. Такой диалог - возможность обсудить не только достижения, но и вопросы, вызывающие полемику в обществе накануне Дня народного единства. Подробностями поделится Виктория Шаркова.
По своим масштабам сегодняшний форум, можно сказать, стал рекордным - в столичном Дворце спорта собрались около 4 тыс. человек. Это заинтересованная в правде молодежь, представители общественных объединений и идеологический актив области. Форматом общения выбрано своего рода ток-шоу - в роли спикеров выступают журналисты. Это как раз те люди, которые могут найти коннект с аудиторией в любой ситуации. Обсуждают факты, аргументы, логику современных процессов, а также как будет выстраиваться стратегия будущего.
Мирная страна: Истоки и перспективы белорусской модели развития
Отдельно остановились на теме 30-летия института президентства, успехах страны в Год качества. Спикеры отметили - когда против Беларуси развернута гибридная война, нужно сформулировать свой взгляд на прошлое страны. Ведь, как известно, история нашей государственности не была простой. Но стремление народа жить в собственном доме - это стержень, который дает силу и укрепляет его дух.
Лекторы, которые выступают сейчас по всей стране, поддерживают прямой контакт с аудиторией, стараются не только донести свою позицию, но и услышать людей. Это самое главное. Потому что важно и то, какие вопросы люди задают, то, что людей волнует, то, что вызывает отклик. Естественно, мы по мере возможности стремимся ответить на эти вопросы. Но в любом случае, обобщая всю повестку "Беларусі адзінай", мы ее докладываем руководству страны, общаемся с местными властями и видим те направления, по которым необходимо усилиться. Какие-то даже идеи люди нам сами подсказывают.
Сила белорусской модели - в обратной связи власти и граждан, отметили спикеры с трибун. Также немало инициатив и предложений прозвучало из зала. Что важно, обсуждение не ограничивается самой диалоговой площадкой, оно продолжится в коллективах.
Самое главное, что молодежь должна помнить и ценить то, что сегодня сделано в нашей стране, и что мы живем под мирным небом - это не просто так. И каждый из нас должен не ошибиться и, самое главное, верить в себя.
У меня нет сомнений, что "Беларусь адзіная" - это будет регулярный проект, не сезонный. Я думаю, что мы должны давно прийти к этому. Молодежь сегодня достаточно грамотная. Если кому-то кажется, что они выпадают из телевидения или читают мало прессы, поверьте, они очень многое видят и очень многое слышат.
Что важно, информационный десант объедет каждую область республики. И уже завтра акцию примет Витебщина. Завершится проект символично 17 сентября, в День народного единства.
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