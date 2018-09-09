Сбежавший страус найден

Страус, отправившийся в путешествие по Беларуси, вернулся домой. Постоялец птичника деревни Моисеевичи найден. Вчера в "Панораме" мы рассказывали про дерзкий побег годовалого страуса из птичьего приюта. Его искали более четырех дней по всей Беларуси. После выхода видеоинформации неравнодушные люди написали владельцам о месте нахождения беглеца. Экзотическую птицу сначала видели в Минской области, а затем в Могилевской, откуда она и отправилась в путешествие. Сегодня утром страус вышел к людям за едой. Заводчики выехали на место и забрали питомца домой.