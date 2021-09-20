Стрельба в Пермском университете: убийца хотел причинить боль

Шокирующая новость пришла сегодня из Перми. В местном университете студент расстрелял учащихся. Восемь погибших. Но жертв могло быть гораздо больше. Первой жертвой стрелка стал охранник, пытавшийся преградить ему путь. Обезвредить нападавшего сумели сотрудники ДПС, они будут представлены к наградам. 21 сентября в Пермском крае России объявлено днем траура.

Глава белорусского государства Александр Лукашенко направил соболезнование президенту России Владимиру Путину:"С глубокой болью и скорбью восприняли в Беларуси весть о страшной трагедии в Пермском государственном национальном исследовательском университете, повлекшей гибель и ранение невинных людей".

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Вооруженный человек ворвался на территорию кампуса вуза, где в тот момент находились около 3 тысяч студентов. Часть их них закрылась в аудиториях, некоторые выпрыгивали из окон. Позднее в восьмом корпусе, где нападавший открыл стрельбу, началась эвакуация.

Стрелка задержал сотрудник ДПС из первого прибывшего на место происшествия экипажа - он ранил стрелявшего, после чего оказал ему первую помощь.













Я побежал к главному входу. Спросил очевидцев, где слышна стрельба. Они ответили, что на втором этаже. Забежал в здание и увидел молодого человека, который спускается по лестнице. Я ему крикнул "Бросай!", он направил оружие на меня и выстрелил. После чего я применил огнестрельное оружие. Молодой человек упал, я подбежал и убрал ружье, патроны и нож в сторону. Константин Калинин, сотрудник ДПС ГИБДД УМВД России по г. Перми

Молодого человека экстренно госпитализировали, его состояние оценивается как тяжелое. Установить личность не составило труда. Студент первого курса Пермского университета Тимур Бекмансуров. Накануне он оставил в соцсетях послание, в котором раскрыл мотивы чудовищного поступка. Парень замышлял кровавую бойню с 10-го класса средней школы. Признался, что ненавидит себя и другим стремился причинить боль. Сегодня администрация "Вконтакте" оперативно заблокировала страницу подозреваемого.













Бекмансуров владел охотничьим оружием на законных основаниях, приобрел ружье в мае этого года, - сообщили компетентные органы. Намереваясь устроить массовое убийство, сегодня прихватил с собой еще и патроны, и нож.

Из хроники расстрелов в российских учебных заведениях

К сожалению, не первый драматичный случай в российских учебных заведениях. В Казани в мае этого года в гимназии № 175 открыл огонь бывший ученик. Тогда погибли девять человек, 23 пострадали. Нападавший находится под стражей.