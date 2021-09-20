3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Стрельба в Пермском университете: убийца хотел причинить боль
Шокирующая новость пришла сегодня из Перми. В местном университете студент расстрелял учащихся. Восемь погибших. Но жертв могло быть гораздо больше. Первой жертвой стрелка стал охранник, пытавшийся преградить ему путь. Обезвредить нападавшего сумели сотрудники ДПС, они будут представлены к наградам. 21 сентября в Пермском крае России объявлено днем траура.
Глава белорусского государства Александр Лукашенко направил соболезнование президенту России Владимиру Путину:"С глубокой болью и скорбью восприняли в Беларуси весть о страшной трагедии в Пермском государственном национальном исследовательском университете, повлекшей гибель и ранение невинных людей".
Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Вооруженный человек ворвался на территорию кампуса вуза, где в тот момент находились около 3 тысяч студентов. Часть их них закрылась в аудиториях, некоторые выпрыгивали из окон. Позднее в восьмом корпусе, где нападавший открыл стрельбу, началась эвакуация.
Стрелка задержал сотрудник ДПС из первого прибывшего на место происшествия экипажа - он ранил стрелявшего, после чего оказал ему первую помощь.
Я побежал к главному входу. Спросил очевидцев, где слышна стрельба. Они ответили, что на втором этаже. Забежал в здание и увидел молодого человека, который спускается по лестнице. Я ему крикнул "Бросай!", он направил оружие на меня и выстрелил. После чего я применил огнестрельное оружие. Молодой человек упал, я подбежал и убрал ружье, патроны и нож в сторону.
Молодого человека экстренно госпитализировали, его состояние оценивается как тяжелое. Установить личность не составило труда. Студент первого курса Пермского университета Тимур Бекмансуров. Накануне он оставил в соцсетях послание, в котором раскрыл мотивы чудовищного поступка. Парень замышлял кровавую бойню с 10-го класса средней школы. Признался, что ненавидит себя и другим стремился причинить боль. Сегодня администрация "Вконтакте" оперативно заблокировала страницу подозреваемого.
Бекмансуров владел охотничьим оружием на законных основаниях, приобрел ружье в мае этого года, - сообщили компетентные органы. Намереваясь устроить массовое убийство, сегодня прихватил с собой еще и патроны, и нож.
Из хроники расстрелов в российских учебных заведениях
К сожалению, не первый драматичный случай в российских учебных заведениях. В Казани в мае этого года в гимназии № 175 открыл огонь бывший ученик. Тогда погибли девять человек, 23 пострадали. Нападавший находится под стражей.
14 ноября 2019 года учащийся стрелял в Амурском строительном колледже в Благовещенске. Тогда погибли два человека, включая самого стрелка, пятеро пострадали. Паника среди очевидцев и пострадавших, фатальная растерянность и недоумение в руководящих и общественных кругах, и самое страшное — боль и безысходность в душах родственников жертв трагедии. Это беда, которую принять никак нельзя, и остается щемящий вопрос: можно ли было подобное предвидеть и предотвратить? И, как всегда, вопрос остается открытым.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов