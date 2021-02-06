Стресс. Успокоительные средства

Современная жизнь полна стрессов. И мы все чаще капаем в ложку успокоительные, но легче почему-то не становится. Все потому, что разные успокоительные действуют по-разному.

Что принять, чтобы успокоить нервы?

Многие думают, что успокоительные средства - это валериана или магний, но на самом деле это большая группа лекарств, куда входят транквилизаторы, нейролептики и седативные препараты. Последние отпускаются без рецепта, и очень многие «назначают» их себе самостоятельно. В лучшем случае мы не получаем ожидаемого эффекта, в худшем - получаем побочные явления.

В нервной системе непрерывно протекают два процесса: возбуждение и торможение

Если они в балансе - человек спокоен, не нервничает, если расстроены - возникают состояния, которые могут перейти в серьезные заболевания. Седативные средства могут как усиливать торможение, так и уменьшать возбудимость нервных клеток. Это зависит от конкретного действующего вещества.

Седативные лекарственные препараты делятся на две категории:

те, которые произведены синтетическим путем

В их состав в основном входят барбитураты и бензодиазепины. Эти лекарства вы не сможете купить без рецепта, их назначение контролирует врач.

на растительной основе

Валериана, пассифлора, зверобой, пустырник, пион, боярышник, хмель, мелисса.

Препараты на растительной основе, а их более 30 видов, отпускаются без рецепта.

Седативные препараты делятся на:

ситуативные

накопительные

Препараты ситуативного действия работают здесь и сейчас и подходят в качестве моментального средства от нервов. И это чаще всего препараты синтетического происхождения. Растительные успокоительные - это преимущественно препараты накопительного действия, в случае внезапного кратковременного стресса едва ли помогут успокоиться.

Накопительные препараты:

Валериана

Пустырник

Ситуативные препараты:

Пассифлора

Ромашка

Противопоказания применению успокоительных средств: