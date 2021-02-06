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Стресс. Успокоительные средства
Современная жизнь полна стрессов. И мы все чаще капаем в ложку успокоительные, но легче почему-то не становится. Все потому, что разные успокоительные действуют по-разному.
Что принять, чтобы успокоить нервы?
Многие думают, что успокоительные средства - это валериана или магний, но на самом деле это большая группа лекарств, куда входят транквилизаторы, нейролептики и седативные препараты. Последние отпускаются без рецепта, и очень многие «назначают» их себе самостоятельно. В лучшем случае мы не получаем ожидаемого эффекта, в худшем - получаем побочные явления.
В нервной системе непрерывно протекают два процесса: возбуждение и торможение
Если они в балансе - человек спокоен, не нервничает, если расстроены - возникают состояния, которые могут перейти в серьезные заболевания. Седативные средства могут как усиливать торможение, так и уменьшать возбудимость нервных клеток. Это зависит от конкретного действующего вещества.
Седативные лекарственные препараты делятся на две категории:
- те, которые произведены синтетическим путем
В их состав в основном входят барбитураты и бензодиазепины. Эти лекарства вы не сможете купить без рецепта, их назначение контролирует врач.
- на растительной основе
Валериана, пассифлора, зверобой, пустырник, пион, боярышник, хмель, мелисса.
Препараты на растительной основе, а их более 30 видов, отпускаются без рецепта.
Седативные препараты делятся на:
- ситуативные
- накопительные
Препараты ситуативного действия работают здесь и сейчас и подходят в качестве моментального средства от нервов. И это чаще всего препараты синтетического происхождения. Растительные успокоительные - это преимущественно препараты накопительного действия, в случае внезапного кратковременного стресса едва ли помогут успокоиться.
Накопительные препараты:
- Валериана
- Пустырник
Ситуативные препараты:
- Пассифлора
- Ромашка
Противопоказания применению успокоительных средств:
Обращаем ваше внимание, растительные препараты, также как и произведенные синтетическим путем, имеют свои противопоказания, могут не сочетаться с вашими другими лекарствами и требуют назначения врача. Даже самые лучшие натуральные успокоительные средства не способствуют повышению выработки организмом мелатонина и эндорфинов. Это значит, что такие препараты помогают снять напряжение и на непродолжительное время нормализовать психологическое состояние, но не укрепляют нервы.
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