Стрим Минздрава в 12:30 на YouTube-канале Национального пресс-центра Республики Беларусь

"Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19"



К диалогу присоединятся и представители Министерства внутренних дел Республики Беларусь.



Спикеры:



1. главный внештатный инфекционист Минздрава, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ Игорь Карпов;

2. заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан;

3. начальник управления информации и общественных связей - пресс-секретарь Министерства внутренних дел Республики Беларусь Ольга Чемоданова.



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