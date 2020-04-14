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Стрим "Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19. Педиатрия и гинекология"
Присоединяйтеськ прямой трансляции на YouTube-канале Национального пресс-центра Республики Беларусь.
По итогам стрима Министра здравоохранения Владимира Караника (08.04.2020г.) были собраны и обработаны наиболее актуальные и волнующие население Беларуси вопросы. Сегодня, во время очередного онлайн-включения специалисты Министерства здравоохранения ответят и на них.
Стрим "Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19. Педиатрия и гинекология"
Участники:
- заместитель Министра здравоохранения Республики Беларусь Елена Богдан;
- главный специалист отдела помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Республики Беларусь Людмила Кеда;
- главный специалист отдела помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Республики Беларусь Татьяна Бурдь;
- врач акушер-гинеколог, ассистент кафедры общественного здоровья и здравоохранения БелМАПО, руководитель проекта "Мама PRO" Диана Мардас.
Начало трансляции
14 апреля 2020 года, в 13:00
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