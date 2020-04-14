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Стрим "Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19. Педиатрия и гинекология"

Стрим "Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19. Педиатрия и гинекология"

Присоединяйтеськ прямой трансляции на YouTube-канале Национального пресс-центра Республики Беларусь.

По итогам стрима Министра здравоохранения Владимира Караника (08.04.2020г.) были собраны и обработаны наиболее актуальные и волнующие население Беларуси вопросы. Сегодня, во время очередного онлайн-включения специалисты Министерства здравоохранения ответят и на них.

Стрим "Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19. Педиатрия и гинекология"

Участники:

  1. заместитель Министра здравоохранения Республики Беларусь Елена Богдан;
  2. главный специалист отдела помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Республики Беларусь Людмила Кеда;
  3. главный специалист отдела помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Республики Беларусь Татьяна Бурдь;
  4. врач акушер-гинеколог, ассистент кафедры общественного здоровья и здравоохранения БелМАПО, руководитель проекта "Мама PRO" Диана Мардас.

Начало трансляции

14 апреля 2020 года, в 13:00

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