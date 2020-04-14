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По итогам стрима Министра здравоохранения Владимира Караника (08.04.2020г.) были собраны и обработаны наиболее актуальные и волнующие население Беларуси вопросы. Сегодня, во время очередного онлайн-включения специалисты Министерства здравоохранения ответят и на них.



Стрим "Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19. Педиатрия и гинекология"



Участники:

