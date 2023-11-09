Стример выпил бутылку водки в прямом эфире и умер. В СК рассказали подробности

Витебские следователи разбираются в обстоятельствах смерти 41-летнего гражданина после участия в челлендже в прямом эфире. Что произошло, в эфире программы "Причины и следствие" на "Радио-Минск" рассказал официальный представитель Следственного комитета Александр Суходольский, пишет агентство "Минск-Новости".

Наиболее резонансным происшествием недели, о котором в праздники сообщили практически все медийные площадки, стал неординарный случай. Ночью 6 ноября в витебскую милицию поступило сообщение о смерти местного жителя. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа, которая обнаружила в квартире труп и компанию из шести человек. Очевидцы пояснили, что накануне вечером вели трансляцию на видеохостинге. Участники "треш-съемки" несколько часов подряд выполняли нелепые задания в прямом эфире. Во время стрима поступило задание от зрителя - выпить стакан водки залпом. Получив донат (денежный взнос), 41-летний стример выполнил требуемое. Через пару минут поступило новое задание: сразу же выпить второй стакан. За деньги блогер выполнил требуемое. Буквально через считаные минуты поступило еще одно - допить бутылку, т. е. употребить еще 100 г крепкого спиртного.

Другими словами, за семь минут участник прямого эфира опустошил целую бутылку водки. Ему стало плохо, он прилег на диван, где его бездыханное тело и обнаружили товарищи.

По предварительным данным, смерть 41-летнего мужчины наступила в результате отравления этиловым спиртом. Стоит отметить, что до выпитой бутылки водки погибший уже был пьян.

По данному факту Витебским городским отделом СК проводится проверка. Особое внимание следователи уделяют причинам и условиям, способствовавшим смерти мужчины.