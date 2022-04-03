Строевая подготовка, отработка силовых приемов и ориентирование на местности - эти навыки можно получить в военно-патриотическом лагере "Доблесть"

Каникулы с пользой. Военно-патриотический лагерь "Доблесть" на базе войсковой части 3214 внутренних войск МВД собрал ребят. Под руководством военнослужащих они занимались строевой подготовкой, отрабатывали силовые приемы и получали навыки ориентирования на местности.



О том, как растят патриотов, репортаж Юлии Хмель.



Есть такой вид костра, как веер. Как его сделать? Берем доски и выкладываем самым простейшим веером. В чем плюс такого костра? Он очень долго горит. Пламя от него постоянное, огонь не очень большой.



А еще от такого костра будет очень долго сохраняться тепло. Например, ночью не нужно вставать и подкладывать дрова. Так воспитанников учат правилам поведения в лесу. 12-летний Слава Камейко в военно-патриотическом лагере "Доблесть" впервые. Мальчик мечтает быть военным, как и его дедушка.



Вячеслав Камейко, учащийся Колодищанской средней школы:

Мне просто нравится армия, там классно. Тут можно разобрать автоматы, собрать их, посмотреть в прицел, сходить в тир, развести костры.



Руслан Шиг, замначальника отделения идеологической работы по гражданскому воспитанию в/ч 3214:

Изначально военнослужащие срочной службы показывают, как обнаруживаются костры и укрытия, а затем обучаемые сами оборудуют данные укрытия, сооружают костры, разжигают огонь подручными средствами. Каждый день с утра до обеда у них три занятия по 45 минут, которые непосредственно мы проводим. Далее занятия от управления по образованию.



На протяжении недели на базе войсковой части 3214 внутренних войск МВД школьники перенимают опыт старших наставников: занимаются строевой подготовкой, собирают и разбирают оружие, отрабатывают силовые приемы. Также у ребят есть возможность прокатиться на военной технике.



Сейчас здесь отдыхают и с пользой проводят время почти 70 ребят. К слову, в рядах воспитанников не только мальчики. При этом подход к обучению одинаковый. Но у девочек, как правило, свой взгляд на армию.



Полина Сможная, учащаяся гимназии № 2 г. Минска:

Я понимала, что здесь в большей части будут мальчики. Я посчитала нужным сходить сюда, так как доблестный рыцарь есть, а доблестной принцессы не было никогда. И мне показалось это очень интересным.



Впрочем, нужно знать, как помочь не только себе, но и своему товарищу. Что делать при остановке сердца? Как правильно использовать жгут при кровотечениях? На занятиях школьникам расскажут и о правилах оказания первой медицинской помощи.



Дмитрий Гинько, травматолог-ортопед в/ч 3214:

Направленность этого обучения состоит в том, что в принципе никто не застрахован в жизни, даже в повседневной жизнедеятельности кому-то это может пригодиться. Будем надеяться, что не всем. Но все-таки, я думаю, в экстренной ситуации вспоминаются азы: чему обучали и как действовать.



Сегодня же для школьников провели и урок мужества. Подростки смогли увидеть показательные выступления первого батальона специального назначения.

