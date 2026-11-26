Первый день финала республиканского конкурса "Курсант года" состоялся в Минске. Здесь важно не только показать знание Устава, но и удивить своей многогранностью.

26 ноября на плацу Университета гражданской защиты МЧС стартовал первый день финала республиканского конкурса "Курсант года". Проект проводится в третий раз и уже стал визитной карточкой для лучших будущих офицеров страны. Одного отличного знания Устава здесь мало. Для того, чтобы забрать главный титул, курсантам придется доказать, что они одинаково сильны и в тактике, и в теории, и на сцене.

Николай Делендик, заместитель начальника управления идеологической работы МЧС:

"Республиканский конкурс "Курсант года" - это не просто конкурс, а большая школа для будущих патриотов и защитников Отечества. Конкурсная программа, которая проходит на базе Университета гражданской защиты, показывает, насколько они сегодня готовы к стрессовым ситуациям, защите Отечества, в том числе с точки зрения патриотического воспитания".

Первый день - экзамен на физическую выносливость и армейскую базу. В программе - челночный бег, строевой шаг и стрельба из пневматической винтовки. Отдельный этап на скорость и моторику - разборка и сборка автомата Калашникова.

Жюри также проверяет эрудицию в истории Великой Отечественной войны, знании госсимволов и основ безопасности.

Владислав Гончаров, финалист республиканского конкурса "Курсант года":

"Самый сложный этап, по моему мнению, - визитка, которая проходит на второй день и к которой мы долго и упорно готовились. Ждем этого мероприятия. В своем номере я покажу актуальность современных технологий, используемых на границе. Это и будет моей изюминкой".

Александра Вазюля, финалистка республиканского конкурса "Курсант года":

"Я решила поучаствовать, чтобы продемонстрировать, что девушки в МВД и в целом в силовых ведомствах могут стоять наравне с мужчинами и доказать, что мы не хуже, чем они".

За звание лучшего в 2026 году борются порядка 20 курсантов со всей Беларуси - это победители отборочных туров в своих вузах. Судьи уже считают примерные баллы первого дня, однако лидеры физических испытаний пока держатся в секрете.

Уже 27 ноября строгую форму сменят сценические костюмы, участников ждет творческий этап, где каждый представит свой факультет и личные достижения.

Одной из главных наград проекта "Курсант года" является путевка к участию призеров в параде Победы на Красной площади в Москве.