Ушли в прошлое времена, когда в зимние и весенние месяцы мы могли только мечтать о свежих огурцах и помидорах. Сегодня, к счастью, овощи продаются круглый год. Налегая на тепличные огурцы и помидоры, мы озабочены уже другим: быстрее бы восстановить в организме утраченные за зиму витамины. А витамины, как уверяют сотрудники парниково-тепличного хозяйства, в их продукции есть. Забыли они про пестициды.



В государственных тепличных хозяйствах с этим очень строго. Они свою продукцию регулярно возят на экспертизу в лабораторию, где проверяются все допустимые показатели. Если все в порядке, выдается сертификат.



Рабочий день начальника цеха плюс агронома-химика Евгения Гребенчука начинается с обхода 12 теплиц, а это около 6 га.Его задача - обеспечить правильный полив и подкормки культур. Кстати, в теплице звучит приятная музыка. Евгений говорит, она очень положительно влияет на агрокультуры.



А это уже царство огуречное.Самое важное, делится одна из его хозяек, - это процедура подвязки и растяжки стеблей для интенсивного роста и развития. Работа не из легких, но Елене нравится.



Строгое соблюдение технологии - одно из главных требований при выращивании овощей. А еще, говорит Елена, за годы работы в теплицах она убедилась: нельзя ухаживать за растениями с плохим настроением и мрачными мыслями. Они тоже начнут переживать и будут плохо расти.



Уже 40 лет кряду каждый рабочий день разговаривает со своими подопечными, как с живыми существами, находит для них добрые слова и Вера. Сейчас она выращивает зелень.



Признается, что выращивать салат не так-то просто. Перед посевом каждое зернышко нужно внимательно осмотреть, отобрать целые и только потом сеять. Рассаду, как маленьких деток, нужно окружить заботой, а когда приходит время, переносить ее в теплицу. Тут важно не пропустить момент пикировки, иначе растения будут тощими и слабенькими. Но вообще, говорит Вера, не только салат, но и все растения чувствуют атмосферу доброты. Поэтому, дает на будущее совет дачникам опытный овощевод, если вы хотите иметь урожайные грядки, приступайте к делу только с легким, чистым сердцем.



