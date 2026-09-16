Строили "талакой": как всей страной возводили культурные символы Беларуси

В декабре 1926 года на месте бывшей хоральной синагоги открыли кинотеатр "Культура". Несмотря на мороз, люди часами стояли в очереди, чтобы увидеть немую "Лесную быль". Это была премьера в 1,5 часа по модной тогда у молодежи повести Михася Чарота.

Режиссер Юрий Тарич отснял батальные сцены достоверно. Реконструировали пережитую борьбу против польской интервенции. Красная армия в битве с белополяками освобождала народ от гнета панской Польши. Фильм собирал полные залы. 1,5 года кадры реального крестьянского быта даже без фраз помогали осознавать белорусам свою идентичность. День освобождения Минска от белополяков, 11 июля, долгое время считался главным праздником нового государства.

Сергей Третьяк, завотделом Института истории НАН Беларуси:

"Минск, который был столицей советской Беларуси, должен был превратиться из губернского городка в столичный город. Тут мы можем вспомнить и Дом правительства, и новый городок Белорусского государственного университета, главного вуза страны. Можно вспомнить и здание Белорусской академии наук, и стадион "Динамо", которые тоже были возведены в Минске".

На протяжении 2,5 месяцев Всебелорусская сельскохозяйственная и промышленная выставка демонстрировала достижения народного хозяйства БССР первой пятилетки. Масштаб - 75 гектаров в квартале ул. Академической и площади Калинина. Тогда это оценили 350 тыс. человек.

В Советах гордились, в "Восточных Кресах" уничтожали народное хозяйство. Сырьевой придаток Польши - достоверное описание Западной Беларуси в 20-30-е гг. ХХ века. Потому под окнами в Европу, чем служила станция Негорелое, о важных для людей подарках невозможно было и подумать.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Для поляков это была земля, которая горела у них под ногами. До 1925 года шла партизанская война. После 1925-го подпольная и легальная борьба не останавливалась. Они если и строили, то только тюрьмы для нас: Лукишки, Молодечно, и по лекалах нацистов, взяв за основу Дахау, построили Березу-Картузскую. Есть такая поговорка в Столбцовском и Несвижском районах: "Калі жылі за царом, пілі чай з пірагом, калі прыйшлі палякі, пачалі есці хлеб траякі: белы, чорны і ніякі". У нас там практически не было никакой промышленности. Беловежская пуща вырубалась. И самое важное, что белорусов не воспринимали как народ. Мы должны были исчезнуть, а наши земли должны были стать интегральной, составной частью Польши и польской нации".

Вернемся в БССР того времени. Ныне белоснежный исполин, Большой театр Беларуси, непокоренный фашистами, тоже подарок к тому самому 11 июля. Церемония закладки фундамента здания Государственного театра оперы и балета состоялась в 1933 году.

Сегодня Большой театр оперы и балета - свидетель великой эпохи, ему суждено было обрести новое дыхание в независимой Беларуси. Возвращали к жизни вместе с подачей Президента. Ведь в начале 2000-х гг. аварийное, пожароопасное, обветшалое здание Академического театра требовало и реконструкции, и реставрации. Историки, строители, специалисты "Минскстроя", Института БелНИИС и Мозырского нефтеперерабатывающего завода - 24 профильные организации и почти 600 человек работали над возрождением Большого.

Екатерина Дулова, гендиректор Большого театра Беларуси:

"Даже издали был виден грандиозный котлован, который был здесь. Это были горы земли, которые была выкопаны, чтобы расположить новое оборудование и вообще осуществить замыслы, которые были предложены проектировщиками. Сам подход не узкокорпоративный, а когда привлекаются десятки организаций с точки зрения работы с проектом здания, его внутренней начинкой".

Миссия белорусского государства - сделать коды нации осязаемыми, в них - биография белорусов. Беларусь пусть и молодое государство, но ему уже не нужно доказывать свое право на существование в едином сплаве. Страна имеет богатое прошлое и созидательное настоящее, ее никому не расколоть.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси (19.04.2019):

"В нашей национальной культуре заключены колоссальные духовные богатства. Это наш нравственный стержень. Он помогает сохранить самобытность. Сегодня, когда извне нам навязываются некие усредненные ценности, порождающие безвкусицу, бездуховность, для нас очень важно показать это богатство. Сохранить свои идеалы, чувство собственного достоинства - сохранить силу страны, ее независимость".

quote "Мы должны сделать все для того, чтобы сберечь и приумножить наше культурное наследие, воспитать на нем новое поколение". Александр Лукашенко

Объекты архитектуры не просто одежка, по которой встречают и узнают. Они формируют имидж Беларуси и отвечают за архитектурный суверенитет. Национальная безопасность в том числе в историко-культурном наследии. Главное - то, что подчеркивает "тоеснасць" белорусов, строили, возводили, возвращали "талакой" вместе.

Вадим Гигин, историк, политолог, гендиректор Национальной библиотеки Беларуси:

"Это абсолютно вписывается в наши традиции, еще деревенские, когда надо построить дом или что-то подремонтировать, поставить забор, построить дорогу. Делали это "талакой". Это же наше слово. Белорусские слова "дабрабыт", "талака", "людскасць", "пашана" передают наш национальный характер".

Осталось чуть более 200 дней до юбилея Мирского замка. Отметим 500-летие благодаря вовремя оказанной реанимации от государства и причастных.

После войны готическая резиденция Радзивиллов, Витгенштейнов и Святополк-Мирских стала "заброшкой". Из подвалов было видно только небо. Оригинальные для своего времени высокотехнологичные руины вполне могли бы стать корпусом профтехучилища. Но включение в ЮНЕСКО и своевременная программа Президента вернули Миру мирную жизнь. На работы было выделено 52 млн долларов.

Дмитрий Бубновский, научный руководитель реставрационных работ в замковом комплексе "Мир":

"До этого финансирование было в час по чайной ложке. Неравнодушны были практически все, особенно жители Мира, потому что они все-таки помнят историю и наблюдать каждый раз руину было неприятно в этом отношении. Были еще и коллективные члены: Минский тракторный завод, Минский автозавод. Это давало достаточно средств, по крайней мере, на первом этапе для исследований и начала реставрации".

В декабре 2010-го Александр Лукашенко посетил фактически готовый Мирский замок. Там же решилась судьба остальных полуразрушенных объектов - за 7 лет воссоздать еще 21 объект важного исторического значения. В 30 км от Мира ускорили темпы работ в Несвиже. Там буквально реанимировали дворец Радзивиллов и весь прилегающий исторический ландшафт.

Несвижский замок - родовое имение самого могущественного рода ВКЛ, в Советском Союзе популярный санаторий "Несвиж". Только постоянная жизнь здания не позволяла его стенам обрушиться. Когда дворец попал на баланс Министерства культуры, его воссозданием заинтересовался лично глава государства. Александр Лукашенко подписал 19 распоряжений по реконструкции Несвижа.

Андрей Карпук, научный руководитель проекта реставрации Несвижского замка:

"Государство, несмотря ни на что, уделяет довольно большое внимание нашей культуре. У каждого думающего человека рано или поздно возникает вопрос самоидентификации, т. е. кто мы, где мы, какое наше место, какие мы. Люди действительно участвуют. Многие понимают, уходят от психологии "одним днем". Многие местные жители, школьники и прочие участвовали именно в археологических раскопках под руководством Академии наук".

Артефакт, который связывал Несвиж и Мир, но буквально рассыпался в руках хранителей, - слуцкие пояса. Сотканное руками подтверждение, что белорусы не без роду и племени. Технология исчезла в середине XIX века, как и 5 тыс. драгоценных аксессуаров. Строки о слуцких ткачихах ожили в 2014 году, когда по инициативе Президента была разработана программа возрождения традиции.

Борис Лазуко, директор Музея древнебелорусской культуры НАН Беларуси, автор программы возрождения технологии слуцких поясов:

"Ни одна "талака" не может случиться, когда ее не возглавляет выдающаяся личность. Слуцкие пояса - наша гордость, символ, знаковый бренд. Это маркер, по которому белорусов и их культуру признают во всем свете".

Символом возрождения Беларуси стал и самый известный и первый долгострой страны. На субботник во Дворец Республики приехал Президент. Вопреки скептикам Александр Лукашенко заверил: стройку не то что возобновим, а до ума доведем - и за два года. Первыми пульс дали софиты и лампочки, запустили энергоблок.

"Здесь будет дворец, очень нужный для нашей страны. Там все для того, чтобы люди отдыхали, деловые встречи и конференции проводили", - отметил тогда глава государства.

К концу 90-х гг. ХХ века здесь оживился периптер, окруженный колоннами храм на греческий манер. Дворец Республики - храм искусства и судьбоносных решений. Под дворцом огромный монолит без швов толщиной в 1,2 м. Уже тогда понимали, что дворец станет архитектурным летописцем истории Беларуси, местом народного вече и магнитом элит, которые отвечают за духовное возрождение беларусов.

Анатолий Шабалин, архитектор Дворца Республики, двукратный лауреат государственной премии Беларуси:

"Гордость такая, что в основе здесь те же бобруйские кресла, которые были апробированы сначала в малом зале, потом в большом, те же индивидуальные люстры, как пауки, из белорусского национального фольклора. Прошло уже более 25 лет, и время показало, что объект стал культурным, общественно-политическим центром страны. Тогда такое решение, несмотря на все экономические трудности, было принято".

Под личным контролем Президента с 2002 года возводили кристалл знаний. Мозг страны в 23 этажа и сложнейший ромбокубооктаэдр - Национальная библиотека Беларуси.

"Это будет соответствующий порт, куда будут проходить корабли знаний. Национальная библиотека станет символом суверенной и просвещенной Беларуси. Строить ее будем всей страной", - сказал Александр Лукашенко.

Ее соорудили меньше, чем за 4 года. Стройка века переросла в общенациональный марафон. 24 часа в сутки, 195 организаций в деле, 3 тыс. человек на площадке одновременно - все это ради собрания в 10 млн экземпляров. Каждый белорус, от школьника до служащего, жертвовал посильную сумму на специальный благотворительный счет. Так набралось около 2 млн долларов.

Виктор Крамаренко, заслуженный архитектор Беларуси, автор Национальной библиотеки Беларуси:

"Я помню одно из знаковых совещаний в Мингорисполкоме, где один из руководителей сказал: "Знаете, я весьма скептически отношусь к строительству библиотеки, потому что у нас в городе не хватает средств на ямочный ремонт". Такая причина, которая отражала то состояние, которое было. Этому объекту очень повезло, заинтересовалось руководство республики, Президент. Был издан указ Президента о финансировании из государственных средств, и к нашей радости очень активно подключилось население. Грандиозное сооружение, я думаю, нельзя было построить без поддержки народа".

Видением архитектора Виктора Крамаренко стал не только храм знаний, но и храм памяти, символизирующий народную мощь против фашистских оккупантов. Музей истории Великой Отечественной войны тоже в статусе народного достояния, возведенного за те же 4 года. Символ Победы был открыт в канун 70-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Капсулу на старте стройки заложил глава государства во время республиканского субботника.

"Если все это будет воплощено в действительность, это будет величайшей памятью всем погибшим в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками за свободу и независимость", - подчеркнул во время заложения капсулы герой Советского Союза Иван Кустов.

Республиканские субботники не раз объединяли белорусов во имя памяти. В 2004 году мемориальному комплексу "Хатынь", говорящему щиту против геноцида, исполнилось 35 лет. Глава государства вместе с высшими должностными лицами бетонировали основания и ступени площади у Вечного огня, благоустраивали территорию. Это дело государственной важности и историческая миссия для Беларуси.

Вячеслав Данилович, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты Представителей Национального собрания Беларуси:

"Это касается сохранения исторической памяти, чтобы она не была утрачена. Для каждого белоруса это место святое, потому что оно отражает трагедию нашего народа в годы Великой Отечественной войны, геноцид нашего народа, который осуществляли оккупационные власти. Святое дело - объединиться, тем более чиновникам, которые осуществляют, в том числе, историческую политику на местах, сообща что-то восстановить. Посмотрите, как сейчас Хатынь фактически преобразилась. Открылся музей, который на очень качественном эмоциональном уровне передает трагедию геноцида, затрагивает самые глубокие струны души, и это ведь наше общее достижение".

Белорусы откликались и на кампанию по сбору средств для мемориала "Тростенец", ведь должны были увековечить память погибших в четвертом по величине лагере смерти в Европе. Благовщина - самая массовая машина расстрела и сожжения мирных, депортированных из Европы и евреев. До 2000-х гг. об этом месте, об этой трагедии ничего не напоминало. В 2014 году открыли благотворительные счета на создание мемориала. Более 1 млн белорусских рублей - в копилке народной памяти.

Галина Левина, главный архитектор мемориального комплекса "Урочище Благовщина":

"Я бы отметила большую роль, которую сыграли представители разных национальностей и религий на территории Беларуси. Без их участия, поддержки, духовного осмысления и поиска ответов на вопросы невозможно было бы это реализовать. Поэтому я с благодарностью вспоминаю всех глав церквей, костелов, еврейских общин, которые принимали участие".

Вместе строили и Республиканский центр патриотического воспитания в Бресте, чтобы постоянно, систематически закладывать в сознание школьников основы уважения к истории страны и подвигу ее защитников. Более 2 тыс. молодых людей добровольно возводили комплекс на территории Кобринского укрепления Брестской крепости-героя. Белорусы перечислили свыше 7 млн рублей на строительство этого образовательного центра.

Александр Лукьянов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Сегодня этот объект ежегодно принимает около 3 тыс. ребят. Расширяются мощности. Скоро будет завершена очередная очередь строительства. Центр патриотического воспитания в Брестской крепости распахнет свои двери уже для большего количества людей. Очень символично, когда мы отмечаем День народного единства, что именно молодежь объединена вокруг этих важных объектов. И очень символично, что наш репортаж мы проводим на территории ключевого объекта - нашего Национального музея. Это и есть страна, в этом уникальном здании, которое строили мы все большой белорусской "талакой".

Нужное и важное каждому поколению белорусов продолжим поддерживать трудом и рублем. "Талакой" возводим независимость Беларуси.

Кто возглавлял "талаку" и чего стоило возрождение культурного наследия в Беларуси, смотрите в специальном репортаже.