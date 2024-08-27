Строит ферму и разводит баранов - как переселенец из Германии развивает бизнес в Беларуси

Сергей Книппель прожил в Германии 26 лет, но 1,5 года назад оттуда уехал и выбрал для жительства Беларусь. Теперь живет в Березовском районе.

Почему выбрал именно этот город и какие в нем видит перспективы для работы, рассказал сам переселенец.

Я люблю тишину. И здесь место мне понравилось, и я вообще ни о чем не жалею. Хочу работать над фермой с нашей командой и развиваться в этом направлении. Скажем, приложить свой труд на благо страны и ее экономики. Сергей Книппель

"Мы вместе развиваем бизнес, у нас овцеводство. На сегодняшний день у нас 154 головы. В основном - мясное направление. Выпуск овец происходит ежедневно, а на ночь загоняем в сарай. Заготовили корма уже мы в 2024 году. Сена хватит до следующего сезона. Начинали мы, как все, с нуля - и поголовье развели, и помещения строили", - рассказывает директор хозяйства, друг Сергея Виктор Качина.

Сергей со своей командой купил старенькую ферму, поставил вагончики. Где-то переоборудовал их в офис, где-то - в бытовку для рабочих. Занимается ремонтом, приобрел технику для полей, потому что 70 га земли выделили местные власти.

В Беларуси вообще важная отрасль экономики - сельское хозяйство. И это хороший вклад в продовольственную безопасность, в экспортный потенциал. И Президент Беларуси сам также "от земли". Мужчина также поделилсямнением, насколько важно развивать сельскохозяйственную отрасль.

Я считаю, что это самый главный пункт в Беларуси, на этом все и построено. Власти помогают что-то развивать дальше. У Беларуси есть чему поучиться другим странам. Березовская, местная, власть здесь тоже нам помогает по любым вопросам, и местное хозяйство также. Сергей Книппель

Друзей Сергей также нашел в Беларуси. Говорит, они могут и поддержать, подсказать, и дать совет.