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"Строительная амнистия" в Беларуси: рассказываем, как узаконить самовольные постройки
Узаконить самовольные постройки до конца года. Речь о возведенных без проектной документации и на участках, полученных гражданами до сентября 22-го года. При этом такие объекты не признаются самовольными, а значит, на них не налагается штраф. Заявление подается напрямую в структурные подразделения местных органов власти, минуя службу одного окна. Вся процедура приемки индивидуальной застройки в эксплуатацию занимает не более месяца.
Почти 10 тысяч индивидуальных жилых домов по итогам 23-го года принято в эксплуатацию в упрощенном порядке. Самые активные в этом плане - Минская и Брестская области.
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