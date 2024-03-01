"Строительная амнистия" в Беларуси: рассказываем, как узаконить самовольные постройки

Узаконить самовольные постройки до конца года. Речь о возведенных без проектной документации и на участках, полученных гражданами до сентября 22-го года. При этом такие объекты не признаются самовольными, а значит, на них не налагается штраф. Заявление подается напрямую в структурные подразделения местных органов власти, минуя службу одного окна. Вся процедура приемки индивидуальной застройки в эксплуатацию занимает не более месяца.