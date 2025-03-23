Строительство четвертой линии метро - как в Беларуси планируют сократить выбросы парниковых газов

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К 2030 году в Беларуси планируется сократить выбросы парниковых газов. Достичь этой цели поможет развитие метрополитена - одного из самых экологически чистых видов транспорта.

Работает от электричества, без использования аккумуляторов, находясь под землей, значительно снижает уровень шума в мегаполисе. Это положительно сказывается на качестве жизни горожан, а также создает благоприятные условия для борьбы с изменением климата.

Евгения Бертош, завотделом международного научного сотрудничества и климата РНИ УП "БЕЛ НИЦ "Экология":

"Глобальная температура на планете Земля повышается, в Беларуси в том числе. И, согласно прогнозам, ожидается, что этот процесс будет продолжаться, засушливых явлений в Беларуси будет больше. Поэтому для нас очень важно заниматься вопросами экологизации транспорта. И метрополитен в частности, как один из видов электрического транспорта, может помочь в решении этих вопросов".

Напомним, Беларусь участвует в глобальных инициативах по борьбе с изменением климата, выполняет программы по Целям устойчивого развития, где среди задач и снижение воздействия жизни городов на экологию и качество воздуха. И с этими целями отлично справляется метро. Кстати, именно 24 марта 1984 года состоялся пробный рейс поезда первой линии. А уже в 2020 году Президент торжественно открывал третью ветку.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси (06.11.2020 год):

"Сегодняшний запуск первой очереди новой линии метро - это показатель нашей социальной и политической устойчивости. В это время такие государства, как мы, подобных объектов не создают. Когда-то я требовал от метростроевцев, десяток лет назад, чтобы мы под землей не создавали музеи. Это очень дорого, поэтому музеи создавать не надо, но станции должны быть функциональны и симпатичны, эстетичны, красивы. Я думаю, если мы прекратим строительство, не будет этой великой школы, а это соразмерно с космосом, только под землей. Моя мечта - может быть хотя бы начать мегапроект по строительству четвертой линии метрополитена - кольцевой, - которая разгрузит минскую кольцевую автодорогу. Благодаря этому в обозримой перспективе будут созданы полноценные транспортно-пересадочные узлы между всеми видами городского и пригородного транспорта".