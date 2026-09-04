Строительство, модернизация и ирригация - Глаз об интересе Ирака к Беларуси

Краткий пересказ от ИИ

В рамках визита в Багдад Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Турции и Ираке по совместительству Анатолия Глаза была обсуждена возможность возобновления работы совместной комиссии по экономическому сотрудничеству. Также был обозначен круг наиболее перспективных направлений для дальнейшего взаимодействия.

Визит посла Беларуси в Турции и Ираке по совместительству в Багдад

В силу определенных причин Ирак нечасто упоминается в наших СМИ. Однако это не означает, что данная страна не играет важной роли в нашей внешней политике и торгово-экономических отношениях, отметил дипломат.

По его словам, еще со времен Советского Союза в Ираке к Беларуси относятся с большим уважением. "Мои предшественники, которые также были послами по совместительству, активно работали здесь, поэтому нас здесь хорошо знают. У нас есть много проектов, которые необходимо реализовать в этой стране", - сказал он.

Дипломат пояснил, что институт послов по совместительству применяют все страны, потому что это позволяет охватить страну и развивать с ней отношения. Это включает командировки, ведется нотная переписка. "По сути, весь спектр дипломатических отношений присутствует в работе посла по совместительству. Но, может быть, не так активно", - рассказал Анатолий Глаз.

Посол Беларуси в Турции и Ираке рассказал, что во время его визита в Ирак встречи были очень продуктивными. "У нас все встречи были по практическим проектам. Есть большой интерес в развитии отношений в практической области. Не было такого дипломатического политеса. Мы везде обсуждали конкретные вещи", - подчеркнул он.

Анатолий Глаз, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Турции и Ираке по совместительству:

"Ирак - страна с большим потенциалом. Активно развивается. Наш экспорт в Ирак намного выше, чем наш экспорт во многие страны дальней дуги. Агропромышленный комплекс на самом деле - это очень высокотехнологичная сфера, до которой многим странам еще идти и идти".

Посол отметил, что в Ираке очень высококонкурентный рынок, поскольку там присутствуют практически все крупнейшие игроки в каждой отрасли. "Западные страны, наши китайские братья, другие страны - все очень активно на этом рынке работают, заходят со своими инвестициями. И здесь будет нам непросто", - считает он.

Ирак - платежеспособный клиент, отметил дипломат, но есть проблема с логистикой. "Вы видите, что творится в регионе. И сюда не всегда просто довезти (товары - Прим. ред.). Но Ирак очень заинтересован в инвестиционных и совместных проектах. Их интересуют возможности, например, строительства электростанций, модернизации электросетей, ремонта инфраструктуры и электростанций, - перечислил он. - Сегодня мы поднимали тему ирригации, то есть им нужны наши консультационные услуги в сфере ирригации. Можно говорить на сегодняшний день о совместных кооперационных инвестиционных проектах".

Анатолий Глаз обратил внимание на активное жилищное строительство в Ираке. "Уже было несколько раундов переговоров. Опять же, не все так просто, потому что не хватает трудовых ресурсов и Ираку, и нам. Но, тем не менее, интерес у них к приходу наших инвесторов очень высокий", - подытожил посол.