Строительство нового здания Госархива в Минске планируют завершить к концу 2026 года

Масштабное строительство Государственного архива продолжается на Партизанском проспекте Минска. Ход возведения знакового объекта оценило руководство города во время выездного совещания.

В новом комплексе будет вся архивная сфера и информация с акцентом на развитие цифровых технологий, а также научно-исследовательская деятельность. Предусмотрены выставочный и конференц-залы.

Помогают строителям и студенты. На площадке работают 10 вузовцев БГУИР. Строительство объекта будет завершено к концу 2026 года. Новое здание Госархива обещает стать одним из современных в стране.