Строительство без излишних согласований - какие еще новации прописаны в постановлении правительства Беларуси

Именно на этих начальных этапах сняты дублирующие процедуры и тем самым экономится время на них. Как отметили в Минстройархитектуре, сейчас не нужно согласовывать проектно-сметную документацию с архитектором. Достаточно получить согласие от местного органа власти. В итоге - экономия времени до 5 месяцев.