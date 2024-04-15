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Строительство без излишних согласований - какие еще новации прописаны в постановлении правительства Беларуси
Строительство без лишней бюрократии. Предпроектная подготовка и непосредственно проектирование теперь освобождены от излишних согласований. Новации прописаны в постановлении правительства.
Именно на этих начальных этапах сняты дублирующие процедуры и тем самым экономится время на них. Как отметили в Минстройархитектуре, сейчас не нужно согласовывать проектно-сметную документацию с архитектором. Достаточно получить согласие от местного органа власти. В итоге - экономия времени до 5 месяцев.
Нынешние изменения - это первый шаг в упрощении строительства. Работа ведется и по снятии излишних процедур на других этапах.
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