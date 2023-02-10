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Строительство деревянных домов планирует запустить в серийное производство Минлесхоз
Минлесхоз планирует поставить строительство деревянных домов на серийное производство. Об этом журналистам заявил министр лесного хозяйства Александр Кулик перед итоговой коллегией ведомства, сообщает БелТА.
Ранее в Минлесхозе сообщали, что на базе торговой точки в Минске на ул.Логойский тракт, 52 будут организованы настоящие лесные подворья. ГПЛХО со всей страны предложат белорусам ознакомиться с образцами срубов домов и бань, мини-домиков для питомцев, беседками, качелями и другой продукцией, производимой лесхозами. "Сейчас мы запускаем строительство деревянных домов. Планируется, что в марте будет представлено по образцу такого дома от каждой области страны. Если руководство страны одобрит, то мы запустим их в серийное производство", - рассказал Александр Кулик.
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