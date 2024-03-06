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Строительство и рынок жилья в Беларуси обсудят эксперты ток-шоу "Экономическая среда"
Что нам стоит дом построить? Народная тема - строительство и рынок жилья - в центре внимания экспертов ток-шоу "Экономическая среда".
В текущем году в Беларуси планируют ввести в эксплуатацию 4,4 млн квадратных метров жилья. Главное, чтобы эти метры были доступными, а среда для жизни - комфортной. При этом в отрасли уделяют большое внимание как многоквартирникам, так и индивидуальной застройке. Какие задачи стоят перед строительным комплексом? И изменится ли стоимость жилья?
Большинство показателей выполнено с хорошим заделом на пятилетку. Строительная отрасль в 2023 году являлась основным драйвером развития экономики. Наряду с торговлей и промышленностью строительная отрасль внесла свой вклад в экономику Беларуси.
В настоящее время у нас достаточно много знаковых проектов. Подводя итог 2023 года, я хотел бы отметить генеральные планы Могилева, Витебска и Гомеля, которые мы завершили. В 2024 году нас ожидает процесс их согласования и утверждения. Вадим Тачкин, член совета Ассоциации застройщиков объектов жилищного строительства Беларуси:
Если анализировать прошлый год, то цена была достаточно равновесной, и потребитель был готов покупать метры. Он вышел из состояния ожидания, беспокойства. Сделки начали совершаться, причем по нарастающей. Второе полугодие 2023 года показало, что превышались даже некоторые исторические максимумы. Алексей Маслов, первый заместитель гендиректора ОАО "МАПИД":
От всей стоимости строительно-монтажных работ в целом на квадратном метре до 1 % - это импортные материалы. Это могут быть какие-то домофонные системы, какие-то элементы водоснабжения. Российские исполнители на уровне конкурируют по цене и по качеству с мировыми или европейскими брендами.
Простым языком продолжаем рассказывать о сложных экономических процессах, которые происходят в стране и за ее пределами. Не пропустите 6 марта сразу после "Панорамы".
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