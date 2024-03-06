Строительство и рынок жилья в Беларуси обсудят эксперты ток-шоу "Экономическая среда"

В настоящее время у нас достаточно много знаковых проектов. Подводя итог 2023 года, я хотел бы отметить генеральные планы Могилева, Витебска и Гомеля, которые мы завершили. В 2024 году нас ожидает процесс их согласования и утверждения. Вадим Тачкин, член совета Ассоциации застройщиков объектов жилищного строительства Беларуси:

Александр Хижняк, директор УП "БелНИИПградостроительства"