С учетом экономической ситуации, погодных условий и собственной сырьевой базы строительство бетонных дорог является для Беларуси выгодной долгосрочной инвестицией. Об этом в эфире ток-шоу "Экономическая среда" заявили эксперты дорожно-строительной отрасли.

Бетонным дорогам в Беларуси, однозначно, быть, сказала заместитель председателя Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Оксана Гайдук. "Я полностью поддерживаю главу государства, что бетонные дороги нас спасут. С учетом и нашей экономической ситуации, и погодных условий, это, безусловно, так. Цемент в нашей стране имеется. Поэтому мы просто обязаны поддерживать отечественного производителя", - уверена она.

Вернуться к масштабному строительству бетонных автомагистралей нацеливает отрасль и Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Факт В этом году, с учетом дополнительного финансирования, на строительство и реконструкцию автомобильных дорог и мостовых сооружений направлено порядка 460 млн рублей.Это достаточно значительная сумма, отметил начальник главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Григорий Глазко. И добавил, чтодля строительства и реконструкции республиканской сети автомобильных дорог практически всегда, где это необходимо, где это получается, используется тяжелый бетон. Все технологии апробированы, вся техника в стране есть, заверил представитель Минтранса.

"Если сравнивать устройство 1 км цементобетона и 1 км асфальтобетона, то асфальтобетон будет дешевле на 10-25 %. Но если брать срок эксплуатации 25 лет, то при укладке цементобетона эти 10-25 % уже становятся не минусом, а плюсом, - пояснил Григорий Глазко. - Очевидно, правильную задачу ставит и глава государства. Цементобетон - это более долгосрочная инвестиция".