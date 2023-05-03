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Глазко: Этим можно гордиться! По плотности автодорог Беларусь является одним из лидеров
Плотность автомобильных дорог в Беларуси - одна из самых высоких на постсоветском пространстве. Об этом в ток-шоу "Экономическая среда" рассказал начальник главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Григорий Глазко
"Этим можно гордиться! Плотность автомобильных дорог в нашей стране одна из самых высоких на постсоветском пространстве, - отметил он. - В том числе у нас самая высокая плотность цементобетонных дорог - 417 км на 1 тыс. кв. км. Это немало. Мы одни из лидеров".
Бетонное покрытие показывает себя очень неплохо в условиях нашего климата, констатировал генеральный директор коммунального унитарного предприятия "Брестоблдорстрой" Сергей Демко.
За цементобетонными покрытиями в Брестской области наблюдают последние 7 лет. И, по словам директора облдорстроя, ведут они себя прекрасно. Единственный нюанс - при устройстве цементобетонной дороги требуется определенный технологический перерыва в движении, так как бетону необходимо время, чтобы набрать прочность.
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