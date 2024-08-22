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Неточные цифры пустующих домов и их отсутствие в реестре - какие проблемы выявил Госконтроль при проверке райисполкомов
Все пустующие дома собраны в Республиканском едином реестре.
На сайте есть все необходимые сведения - площадь постройки, участка, степень износа, наличие коммуникаций и фотографий. Сейчас в таком реестре находится свыше 19 тыс. домов.
Какие дома признаются пустующими, определяет профильная комиссия. Специалисты обращают внимание на состояние приусадебного участка, запущен ли он. Также жилье может попасть в реестр, если в нем не проживают более трех лет, а сам дом находится в аварийном состоянии либо разрушен.
Исполком направляет соответствующее извещение собственнику, и если тот ничего не предпринимает, суд может признать жилье бесхозным. А дальше - продажа или снос. Что из этого целесообразнее, решает местная власть. Руководство к действию - указ Президента Беларуси № 116 от 24 марта 2021 г. "Об отчуждении жилых домов в сельской местности и совершенствовании работы с пустующими домами", который значительно упростил процесс отчуждения таких домов. Новый подход к этой работе не у всех и не всегда серьезный. Такие случаи фиксировал Комитет госконтроля Беларуси.
Механизм в Республике Беларусь определен. Есть необходимая нормативно-правовая база для эффективной работы с пустующими жилыми домами, также создан их единый реестр. Однако не всеми исполкомами данная работа выполняется эффективно. Порядка 1 тыс. жилых домов выявлено за 2023 год, которые не были включены в Республиканский единый реестр. Имеется еще проблема с тем, что исполкомы показывают не все выявляемые ими жилые дома. Например, только в проверке одного из райисполкомов было выявлено, что исполком знал информацию о том, что у него есть 300 жилых домов, но сведения в реестр включил и составил акт, соответственно, только по 170.
Почему так важно вовремя актуализировать информацию в реестре? Во-первых, ситуация с ростом пустующего жилья останется под контролем. Во-вторых, немало тех белорусов, кто хочет обзавестись собственными сотками за городом. К примеру, за прошедший период года принято решение о почти 3 тыс. таких объектов. И, в-третьих, земля - ценный ресурс, который можно вовлечь в севооборот.
Как решается проблема пустующих домов. Почему для некоторых ветхое жилье - задача со звездочкой. Есть ли спрос на белорусскую глубинку. Обо всем этом смотрите в новом выпуске проекта "На контроле Президента".
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