Неточные цифры пустующих домов и их отсутствие в реестре - какие проблемы выявил Госконтроль при проверке райисполкомов

Механизм в Республике Беларусь определен. Есть необходимая нормативно-правовая база для эффективной работы с пустующими жилыми домами, также создан их единый реестр. Однако не всеми исполкомами данная работа выполняется эффективно. Порядка 1 тыс. жилых домов выявлено за 2023 год, которые не были включены в Республиканский единый реестр. Имеется еще проблема с тем, что исполкомы показывают не все выявляемые ими жилые дома. Например, только в проверке одного из райисполкомов было выявлено, что исполком знал информацию о том, что у него есть 300 жилых домов, но сведения в реестр включил и составил акт, соответственно, только по 170.

Владимир Ставпец, начальник отдела Комитета госконтроля Беларуси