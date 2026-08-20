В Боровлянах ключи от своего жилья получили работники госпиталя инвалидов ВОВ

Краткий пересказ от ИИ

В Боровлянах ключи от собственного жилья получили работники Минского областного клинического госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны имени П. М. Машерова. Новый дом на улице Васильковой построен при государственной поддержке.

Новая квартира - новая глава жизни. Для тех, кто ежедневно заботится о здоровье пациентов, собственные квадратные метры стали долгожданной и особенно важной поддержкой.

В доме 62 квартиры. Среди новоселов - врачи разных профилей: кардиологи, эндокринологи, а также медицинские сестры, санитары. Дом на Васильковой - первый жилой объект, построенный специально для работников госпиталя. У жильцов была возможность выбрать квартиру уже с отделкой или без.

Виктория Кальчевская

Виктория Кальчевская, врач-эндокринолог Минского областного клинического госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны им. П. М. Машерова:

"Прошло пару дней, как перед выходными в пятницу состоялось это радостное событие. Мы получили долгожданные ключи от своих метров, вот наша квартира. К счастью, у нас квартиры строились с господдержкой, поэтому это повлияло на стоимость метра".

Семья Романа, фельдшера госпиталя, в новую квартиру заехала сразу же после долгожданного получения ключей. До этого жили в общежитии. Ремонт будут делать своими силами. Главное - в своих квадратных метрах.

"Безотлагательно сразу же приехали. Настолько хотели уже свое жилье, что скорее бы, скорее бы, уже просто в таких вот спартанских условиях. С пятницы уже здесь живем и потихонечку обустраиваемся. Счастливы, чудовищно устали, но очень счастливы", - поделился эмоциями Роман Гузаревич, фельдшер-лаборант Минского областного клинического госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны им. П. М. Машерова.

Это не просто решение бытового вопроса. Это возможность закрепить кадры и поддержать семьи медиков.

Валентина Курсевич, главврач Минского областного клинического госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны им. П. М. Машерова:

"Здесь в течение 10 минут каждый построивший жилье в доме на улице Васильковой может прийти пешком в госпиталь. Рядом 4 детских сада, что очень немаловажно для наших сотрудников, куда будут ходить и посещать их дети. Рядом школа, торговые центры".

В ближайшее время новоселами станут еще 38 медработников госпиталя. Рядом уже готов дом. Новая квартира для медиков - это стабильность и в личной жизни.

А значит, еще одна важная основа для их профессиональной работы - заботы о пациентах.