Строительство микрорайона для минчан в столичном городе-спутнике Смолевичи завершат за два года

Мы специально работали над планировкой домов, учли все пожелания людей. И сегодня это очень удобное жилье. Отопление и горячее водоснабжение на электричестве. Удобные детские площадки белорусского производства. Мы видим, что здесь есть все условия, чтобы минчане могли строиться и комфортно проживать. Много желающих - на каждую квартиру 4 заявки. Многодетные принимают предложения по строительству в Смолевичах.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома