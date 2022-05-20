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Строительство микрорайона для минчан в столичном городе-спутнике Смолевичи завершат за два года
В 2022году сдадут еще четыре дома, а это 370 квартир, также детский сад на 230 мест. Об этомрассказал мэр Минска Владимир Кухарев во время посещения строительных объектов спутника мегаполиса. Руководители профильных организаций посетили уже готовые к заселению квартиры. Многое жилье сдают под ключ. Также изучили особенности планировки дворовых территорий. По словам председателя Мингорисполкома, все делают для проживания с максимальным комфортом, поэтому развивают и инфраструктуру. Так, в Смолевичах начали строить второй торговый центр. А в конце года приступят к возведению новой школы.
Мы специально работали над планировкой домов, учли все пожелания людей. И сегодня это очень удобное жилье. Отопление и горячее водоснабжение на электричестве. Удобные детские площадки белорусского производства. Мы видим, что здесь есть все условия, чтобы минчане могли строиться и комфортно проживать. Много желающих - на каждую квартиру 4 заявки. Многодетные принимают предложения по строительству в Смолевичах.
Вокруг квартала предусмотрены стоянки, где люди могут оставить машины. Также предусмотрена станция для зарядки электромобилей. У нас безбарьерная среда в квартирах и проходные подъезды. Лестничная клетка в современном стиле с витражной системой - это светло и красиво.
Всего в квартале для минчан построят 18 домов (а это 2000 квартир). Очередные пять многоэтажек примут новоселов в 2023 году, еще столько же домов - в 2024-м.
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