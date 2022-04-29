Строительство нового музея в Хатыни станет большим всенародным проектом

Большим всенародным проектом станет строительство нового музея в Хатыни.Полномасштабные работы в мемориальном комплексе начнутся после 9 Мая. Детали сегодня на месте обсуждали с участием губернатора Минской области Александра Турчина, руководителей дорожно-строительных, проектных организаций, а также духовенства. Как отметили эксперты, под новостройку уже можно закладывать фундамент. В ближайшие недели будет принято решение и по облику самого музея (там будет 6 выставочных залов). Сейчас есть 4 версии проекта. Новый имидж получит и старое офисное здание, отремонтируют и дорогу к Хатыни. За год также обновят гранитные плиты дороги "Последний путь", свежий вид приобретет скульптура "Непокоренный человек". Кроме того, рядом с древним кладбищем возведут аутентичную деревянную церковь - копию той, которая когда-то стояла в деревне Хатынь.