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Строительство новой поликлиники минского онкоцентра планируют начать в 2025 году

Строительство новой поликлиники минского онкоцентра планируют начать в следующем году. По проекту она будет 8-этажной на 1500 посещений в смену. Установят современные компьютерные томографы, МРТ-аппараты, маммографы, оборудуют кабинеты УЗИ и появится небольшой операционный блок.

Сюда смогут обращаться жители Минска плюс пациенты с заболеваниями щитовидной железы во всей страны.

За минувший год в Беларуси выявлено порядка 56 тысяч новых случаев онкологии. Среди мужчин - на первом месте с большим отрывом рак предстательной железы, легкого и толстой кишки. У женщин - рак молочной железы, колоректальный рак и гинекологические нарушения.

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