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Идеи и предложения на ВНС озвучат представители всех отраслей
Должны быть услышанными представители всех сфер жизни, которые станут участниками 6-го Всебелорусского народного собрания. Из Витебской области в народном вече примут участие 310 человек. Они имеют опыт ведения дискуссий, владеют ситуацией на местах, знают, какими заботами живут регионы. Инициативы о развитии страны исходят и от трудовых коллективов. Ведь от решений, принятых на Всебелорусском народном собрании, зависит, как будет развиваться промышленность, возводиться жилье, развиваться молодежная политика. В числе делегатов и представители крупных предприятий. Чего ждут от народного вече - расскажет Марина Романовская.
6-е Всебелорусское народное собрание - одна из самых обсуждаемых тем в производственных цехах
Есть и свой представитель на народном вече. Александр Яловик много лет возглавляет предприятие. Трудовой путь начинал слесарем, позже руководил участком. Коллектив знает: директор за конструктивный диалог. Поэтому и заслужил уважение большой команды.Основной профиль - строительство и реконструкция нефтехимических объектов. Но специалисты предприятия - мастера на все руки. Поэтому с таким же успехом возводят дома, газопроводы, теплотрассы. Не испугала даже пандемия, в цехах было также шумно. Как будет развиваться предприятие и в целом промышленность - это вопрос актуален в трудовом коллективе.
Строительство, образование, промышленность, АПК. Идеи и предложения на 6-м Всебелорусском народном собрании озвучат представители всех отраслей. И от принятых решений будет зависеть развитие страны на ближайшие 5 лет.
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