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Строительство очередного дома для минчан завершается в Смолевичах

Строительство очередного дома для минчан завершается в Смолевичах

ВСмолевичах вквартале №2 скоро закончится строительство пятиэтажного трехсекционного дома на 59квартир для минчан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Обэтом сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на Минскстрой.

Отделочные работы выполнены на 95%. Вквартирах поклеены обои, размещены электроконвекторы и водонагревающие бойлеры, в местах общего пользования уже есть светильники. Завершается укладка ламината и монтаж межкомнатных дверей.

Дом будет на электроотоплении исбезбарьерной средой. Сдворовой стороны предусмотрены входы на уровне земли, с парадной подъезды имеют подъемники. Скоро там установят скамейки. Для детей уже оборудован игровой комплекс.

Вэтом же квартале для минчанвозводятсяеще два жилых дома на 119 и 196 квартир. Их введут в эксплуатацию в2024г. На первом объекте рабочие уже занимаются кровлей и лифтами, закрывается тепловой контур, внутри также трудятся специалисты по устройству стяжек полов, электромонтажники и сантехники. Что же касается второго дома, то сейчас пока идет монтаж коробки.

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