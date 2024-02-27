3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Строительство очередного дома для минчан завершается в Смолевичах
ВСмолевичах вквартале №2 скоро закончится строительство пятиэтажного трехсекционного дома на 59квартир для минчан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Обэтом сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на Минскстрой.
Отделочные работы выполнены на 95%. Вквартирах поклеены обои, размещены электроконвекторы и водонагревающие бойлеры, в местах общего пользования уже есть светильники. Завершается укладка ламината и монтаж межкомнатных дверей.
Дом будет на электроотоплении исбезбарьерной средой. Сдворовой стороны предусмотрены входы на уровне земли, с парадной подъезды имеют подъемники. Скоро там установят скамейки. Для детей уже оборудован игровой комплекс.
Вэтом же квартале для минчанвозводятсяеще два жилых дома на 119 и 196 квартир. Их введут в эксплуатацию в2024г. На первом объекте рабочие уже занимаются кровлей и лифтами, закрывается тепловой контур, внутри также трудятся специалисты по устройству стяжек полов, электромонтажники и сантехники. Что же касается второго дома, то сейчас пока идет монтаж коробки.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Военно-патриотическому клубу "Стрела" исполнился год. Лучшим воспитанникам вручены грамоты
Вольфович: Беларусь демонстрирует инициативу к решению проблемы нелегальной миграции
Лишат ли Марин Ле Пен права участвовать в президентских выборах во Франции, рассказал Бояшов
Международную конференцию по миграции примет Минск. Изучили тематику форума
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября