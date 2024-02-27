Строительство очередного дома для минчан завершается в Смолевичах

ВСмолевичах вквартале №2 скоро закончится строительство пятиэтажного трехсекционного дома на 59квартир для минчан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Обэтом сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на Минскстрой.

Отделочные работы выполнены на 95%. Вквартирах поклеены обои, размещены электроконвекторы и водонагревающие бойлеры, в местах общего пользования уже есть светильники. Завершается укладка ламината и монтаж межкомнатных дверей.



Дом будет на электроотоплении исбезбарьерной средой. Сдворовой стороны предусмотрены входы на уровне земли, с парадной подъезды имеют подъемники. Скоро там установят скамейки. Для детей уже оборудован игровой комплекс.