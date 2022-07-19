Строительство онкодиспансера, безвиз для соседей и экономические показатели Гродненщины обсудили на совещании у Президента

Сегодня в графике Президента второй губернаторский день. Ревизии подверглась Гродненщина. В центре внимания экономическая ситуация в регионе, социальные обязательства, уборочная. Как отметит Александр Лукашенко, страду на западе страны проведут как надо. Для этого все есть: и кадры, и техника. Задача перед областью – по экономическим показателям сохранить уровень прошлого года. В зоне ответственности губернатора и безвиз для граждан Литвы, Польши и Латвии. И здесь Президента в первую очередь интересует не реакция европейских политиков на наше гостеприимство (она предсказуемая), а как реагируют белорусы.

В своем докладе Владимир Караник детально остановится на каждом вопросе. Так чем сегодня живет Гродненский регион, расскажет Вероника Бута.

Эту встречу во Дворце Независимости анонсировали еще накануне. С положением дел на востоке страны Президент хорошо знаком - и доклады слушал, и своими глазами не так давно все увидел. Впереди инспекция в западный регион. Но прежде со своей оценкой слово гродненскому губернатору. Кстати, вот так выглядит запрос главы региона на встречу с Президентом. Документ опубликовал телеграм-канал "Пул Первого". В нем Владимир Караник сам просит принять его с докладом о развитии области. Наверное, есть что сказать. Журналисты подметят, губернатор пришел в приподнятом настроении. Кстати, после разговора с Президентом оно не ухудшилось - добрый знак.

Уборочная кампания - тема номер один

Тема номер один в стране в середине лета традиционно – уборочная кампания. Гродненщина уже активно включилась в работу. Более 20 тыс. человек задействованы в уборке нового урожая. А он ожидается весьма неплохим. В регионе планируют получить 1,5 миллиона тонн зерна и около 180 тысяч тонн рапса. Главное - качественно и в срок собрать.

Александр Лукашенко не сомневается, что в регионе справятся, даже несмотря на местами погодные капризы.

У вас и кадры. Молодцы люди. И подготовлены вы к уборке как всегда лучше. Я уверен, что вы уборку проведете так, как надо. Но надо все-таки учитывать эту спрессованность. Озимый ячмень, рапс, потом надо пахать быстро, чтобы озимые посеять, яровые колосовые надо убрать вовремя, но главное второй укос трав хороший, надо это взять. Это будет хороший резерв и запас кормов на будущее, потому что таких погодных условий для трав вряд ли еще будет. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

"Но и смотрите, как бороться с полеглицей. Полеглость колосовых очень приличная, вы это видите. Поэтому так, как и на востоке, да и по всей стране, одни и те же проблемы - это проблемы извечные у нас в Беларуси", - добавил глава государства.





Нынешняя уборочная должна пройти на высочайшем уровне организации и дисциплины, ставит задачу Президент. Ситуация на мировом продовольственном рынке критическая: тут и каждое зерно на вес золота.

Не менее ответственный период для аграриев - второй укос трав. Именно сейчас в середине лета можно заготовить насыщенный белком зеленый корм в оптимальных объемах. А потому максимальная мобилизация на полях.

Очень важно создать кормовую базу на целый будущий год, поэтому кормовым угодьям уделяется большое внимание в нашем хозяйстве. И мы имеем уже полностью заложеные все корма. Сена заложили 890 тонн (это 100 % от плана) и сенажа 27 тысяч тонн. Геннадий Эйсмонт, зампредседателя СПК имени Деньщикова

Сегодня подвергли анализу в целом экономическую ситуацию в области. Губернатор доложит, что даже в этих непростых условиях работают стабильно. Не вся статистика радует, объемы, к примеру, проседают. Но упор делают на финансовую эффективность предприятий.

В Гродненской области у нас за полугодие, если говорить о традиционных показателях, ситуация желает лучшего, скажем так, мягко говоря, и по валовому региональному продукту, по другим показателям, но поставлена задача - ее надо выполнять. Я не требую сегодня ни от правительства, ни от губернаторов, чтобы они добавили по валовому внутреннему или региональному продукту 5-6 %. Задача стоит в этой ситуации сохранить темпы прошлого года, выйти на уровень прошлого года. Гродненщина могла даже больше. Боюсь, за оставшиеся полгода вам будет сложно превзойти уровень прошлого года, хотя всякое возможно. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь





"Действительно, мы последние полгода видим некоторое снижение объемных показателей, но в период таких внешних шоков в первую очередь упор был сделан на финансовую эффективность работы предприятий. Упор был сделан на то, чтобы обеспечить стабильность работы, обеспечить рабочие места и достойную зарплату, выстраивать новые логистические цепочки, искать новые рынки сбыта. В целом у нас положительное сальдо в торговле товарами на внешних рынках выросло и составляет 635 млн. И прибыль выросла, чистая прибыль предприятия до 1 млр 200 выросла, больше чем на 20 %. И уменьшилось количество убыточных предприятий. Понятно, проблемы есть, понятно, что многие снижают объемы производства по субъективным либо объективным причинам. Наша задача: воспользоваться тем моментом относительно финансовой стабильности для того, чтобы попытаться к концу года восстановить объемы",- ответил Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома.

В Гродно строится новый онкодиспансер

Другими словами, это возможность региону жить и развиваться. В том числе строить важные для области объекты. Онкологический диспансер - один из таких - рассчитан на 312 койко-мест. Строительство современного онкоцентра на личном контроле Президента.

Онкологическая патология, к сожалению, скоро сравняется с патологией кардиологической, и необходимость в современных методах лечения очень актуальна. В связи с этим было принято решение о строительстве этого онкологического центра, онкологического диспансера. Подходит к завершению фактически первая очередь строительства - это строительство радиологического корпуса, без которого невозможно лечение онкологических пациентов. Владислав Фролов, главврач клинической больницы № 3 г. Гродно

Гродненщина - единственный регион, где до сих пор нет собственного онкоцентра. За помощью жителям приходилось обращаться в столицу. Для экс-министра здравоохранения, а ныне руководителя области объект по определению знаковый.





Если с поставкой оборудования будут решены все вопросы, то первая очередь будет введена в этом году и продолжится строительство второй очереди, которая будет введена в эксплуатацию в следующем году. Параллельно [идет] строительство других медицинских учреждений, детских садов, школ - то есть ни один социальный объект не заморожен, продолжается их финансирование и строительство. Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома

Нужен ли безвиз для жителей Литвы, Латвии и Польши?

К слову, двери гродненского онкоцентра будут открыты и для иностранцев. К нам регулярно едут за лечением, отдыхом. А с недавних пор еще за топливом и продуктами. Беларусь - открытая страна, на своих и чужих точно не делим. И яркий тому пример - безвиз для наших европейских соседей.

"Мы ввели безвиз для граждан Литвы, Латвии и Польши. Это прежде всего Ваша зона ответственности - граница. Ваши впечатления, ваша точка зрения на это, - поинтересовался глава государства. - Стоит нам его сохранять - этот безвизовый въезд, как люди реагируют? Приезжие из Литвы, Латвии и Польши и наши люди. Главное - наши как к этому относятся?"

"То, что власти там в бешенстве, это Вы тоже знаете. До дури доходит. Уже на детей там накатывают. Вот и вся свобода слова и права человека", - обратил внимание белорусский лидер.





Нужен ли безвиз для жителей соседних стран? Вопрос отнюдь не риторический. Как бы не запугивали своих граждан европейские политики карательными мерами за визит к нам, желающих посетить Беларусь становится лишь больше. С момента действия упрощенного режима нашу границу без визы уже пересекли почти 132 тысячи поляков, латышей и литовцев.

По словам губернатора, число иностранцев, прибывающих в регион по безвизу из Литвы и Польши, растет. "Мы не видим какой-то проблемы, связанной с данными визитами, - сказал он. - Люди общаются со своими родственниками. Если они заезжают в магазины и покупают то, что им необходимо, наши граждане прекрасно видят, что у нас нет дефицита продуктов. То, что кто-то их покупает и везет к себе домой, за границу, ни у кого не вызывает агрессивной реакции".

Владимир Караник убежден, что безвизовый режим способствует межличностным контактам: "Все-таки дружба и хорошие отношения между государствами начинаются с дружбы и хороших отношений между их гражданами".