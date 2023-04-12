Строительство пешеходного моста на Чижовском водохранилище завершено

Новый экомаршрут. Строительство пешеходного моста на Чижовском водохранилище в Минске завершено. Сейчас фокус на благоустройстве прилегающих территорий. Спуск сделали покатым и отмостками укрепляют грунт. Теперь жители столицы могут быстро попасть с берега на островок и насладиться живописными видами. Кстати, мост соединяет сразу две экотропы.