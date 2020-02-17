Строительство социальных объектов в Минском районе

В Минском районе за этот год будет построено 7 новых детских садов. Это позволит сократить для молодых родителей очередь, особенно в Боровлянах и соседних населенных пунктах. В целом самая острая нехватка детских садов по всей Минской области именно в Боровлянах. Уже ведется строительство дошкольного учреждения на улице 40 лет Победы на окраине Боровлян, где вскоре начнется и возведение нового микрорайона. Новый социальный объект трехэтажный, с бассейном и гимнастическим залом рассчитан на 230 детей.



Минский район в целом рекордсмен в области по темпам строительства как нового жилья, так и различных объектов социальной инфраструктуры. Ежегодно население района прирастает до 8 тысяч человек.



