Строительство стационарных овощехранилищ обсуждали садоводы в Молодечненском районе

Строительство стационарных овощехранилищ и рецепты обработки плодовых деревьев от вредителей и болезней сегодня обсуждали садоводы в Молодечненском районе. Там на базе фермерского хозяйства впервые в районе прошел республиканский форум. На мероприятие съехались 100 предпринимателей из всех уголков Беларуси. Сначала для гостей организовали теоретические занятия. Затем семинар продолжили в саду, где проводили эксперименты непосредственно на месте работы.



Фермерское хозяйство под Молодечно - одно из самых крупных в области. Урожай яблок здесь собирают с 60 гектаров. Недавно хозяева решились на эксперимент - обновили посадки карликовыми породами деревьев.



Подробнее в сюжете Натальи Кезик.



Минимальное количество прикосновений - главный секрет сохранения урожая яблок. В фермерском саду под Молодечноплоды с деревьев снимают исключительно руками и обязательно в перчатках. Практику такого бережного сбора урожая здесь ввели год назад.



К потребителям в этом году планируют отправить примерно тысячу тонн яблок. Урожай только начали собирать. Полсотни работников снимают яблоки с площади в 60 гектаров. Впервые в этом году свои плоды дала и экспериментальная площадка.



Теперь в саду под Молодечноотдают предпочтение карликовым сортам яблок. Такие деревья можно сажать в два раза чаще, соответственнополучать и больший урожай. Например, сейчас на этой яблоне 5-7 килограммов плодов, через 3 года цифра вырастет до 25 килограммов.



Поэтому в ближайшее время фермеры планируют обновить свои посадки, старый десятилетний сад заменить небольшими, но плодовитыми деревьями и увеличить их число на одном гектаре в три раза. А для больших объемов урожая построить отдельное овощехранилище с современной системой хранения.



Строительство овощехранилищ сегодня также обсуждали на республиканском форуме садоводов. Он, несмотря на горячую пору для садоводов, прошел сегодня на базе фермерского хозяйства под Молодечно. Пока по законодательству садоводы могут строить только разборные хранилища рядом с садом.



Обсудили вместе и эффективные средства борьбы с садовыми вредителями и болезнями деревьев. Их на сегодня специалисты насчитывают десятки, а эффективность борьбы зависит от региона и даже погоды.



В Молодечненском районе такой семинар прошел впервые. Но теоретические и практические занятия оказались очень полезными для опытных фермеров. Поэтому решили, что на разговор в собственных садах собираться следует как можно чаще, независимо от регионов.