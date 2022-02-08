Строительство завода по производству белорусской вакцины от коронавируса начато в Витебской области. На конвейер вакцину поставят два фармпроизводителя: "Белмедпрепараты" займутся изготовлением активного компонента, а готовую вакцину будут разливать на мощностях "БелВитунифарм". Свой препарат против COVID-19 в гражданский оборот Беларусь намерена получить и выпустить в 2023 году.