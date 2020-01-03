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Строительство железнодорожного терминала начнется в "Великом камне" в этом году

В индустриальном парке "Великий камень" зарегистрировано 60 резидентов

Сейчас в индустриальном парке зарегистрировано около 60 резидентов. Это компании из Китая, России, Беларуси и Западной Европы. Уже 6 предприятий начали выпускать свою продукцию. Не менее 30 предприятий также запустят производство в новом году.

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