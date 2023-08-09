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Строительство жилья, капремонт, развитие сельской инфраструктуры - Александр Турчин выслушал проблемы граждан в Столбцах
Строительство жилья, капремонт, развитие сельской инфраструктуры. Свыше 20 вопросов граждан рассмотрел сегодня губернатор Минской области. Личный прием Александр Турчин провел в Столбцах. Среди обращений благоустройство набережной и ремонт систем водоснабжения. Например, жительницу деревни Судники Светлану Бакуменко волнует вопрос оформления участка и благоустройства населенного пункта. Женщина просит восстановить дороги, а также обеспечить качественную связь.
Все обращения взяты на контроль. Некоторые вопросы решили мгновенно, остальные требуют детального изучения. При необходимости специалисты выедут на места.
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