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Строительство жилья, капремонт, развитие сельской инфраструктуры - Александр Турчин выслушал проблемы граждан в Столбцах

Строительство жилья, капремонт, развитие сельской инфраструктуры. Свыше 20 вопросов граждан рассмотрел сегодня губернатор Минской области. Личный прием Александр Турчин провел в Столбцах. Среди обращений благоустройство набережной и ремонт систем водоснабжения. Например, жительницу деревни Судники Светлану Бакуменко волнует вопрос оформления участка и благоустройства населенного пункта. Женщина просит восстановить дороги, а также обеспечить качественную связь.

Все обращения взяты на контроль. Некоторые вопросы решили мгновенно, остальные требуют детального изучения. При необходимости специалисты выедут на места.

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