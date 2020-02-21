Строки из белорусских стихов можно увидеть на Национальной библиотеке

Строки из известных белорусских произведений сегодня на главном алмазе страны.В эти минуты Национальная библиотека традиционно присоединяется к Международному дню родного языка. Пять десятков благозвучных, звонких и красивых слов можно увидеть издалека на электронном табло книгохранилища. В графических роликах и цитаты из произведений Нила Гилевича, Янки Купалы, Владимира Дубовки и Якуба Коласа. Акция будет продолжаться без перерыва до полуночи.



