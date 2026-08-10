Стройка без согласия: как спор соседей дошел до суда и кто оказался прав

Жить с соседями нужно мирно, гласит народная мудрость. Но что делать, если договориться не получается никак? А если это еще и растягивается на годы, кто должен решать такие конфликты? Разобрались в новой серии "В понедельник дойдет до Лукашенко".

Дом Зинаиды Шиманской находится в Витебске. Дом блокированный. Для понимания, это частный дом, но в нем есть несколько квартир, причем у каждого жильца свой личный вход с улицы, без общих подъездов и собственный участок земли. Автор видео-обращения утверждает, ее соседи в одной из квартир сделали незаконную реконструкцию и этим самым нарушили ее права.

Адрес дома Ленинградская 100Д. В нем четыре квартиры, но условно его можно поделить на две половины. Две квартиры принадлежат Зинаиде Васильевне и ее соседке, а еще две у семьи, о которой и идет речь в видео.

Хозяйку второй половины дома зовут Елена Михайлова. Она здесь родилась, выросла. Одна из квартир принадлежала ее семье, а вторую они с мужем решили выкупить, когда у них появилась такая возможность.

"Мы ничего не можем делать. По закону это жилой дом, я все свои действия, которые хочу совершить в своей части дома, должна согласовать с соседями. Мы не можем сделать что-то с другой стороны. Мы до сих пор не можем сделать фасад дома, потому что мы не можем туда заходить. У нас нет на это прав, нам никто не дает согласия. Хотя, казалось бы, в этом ничего нет такого крамольного", - пожаловалась Елена Михайлова.

Конфликт начался еще в 2010 году, когда подобные дома снесли и всем дали по квартире в соседних многоэтажках. Но конкретно этот дом решили оставить.

"В 2010 году, когда уже узнали, что наш дом не входит в пятно застройки, начали оформлять землю. Потому что здесь не было оформлено ничего. На тот момент нам дали согласие органы, но стройка не понравилась соседям. Мы коснулись квартиры, необходимо было произвести капитальный ремонт крыши, потому что все несущие конструкции, они уже не могли выдерживать той нагрузки. Тут надо просто менять стены, там все сгнило, в квартире до 2015 года никто не проживал. Это все легло на мои плечи. Мы от соседей согласия не получили", - сетует Елена.

В результате всех работ изменилась площадь части помещений. Достроены кроме лестницы и антресоли в детской еще гардероб, балкон и крыльцо. В другой квартире пристройка и мансарда. И это делала семья Михайловых без согласия с соседей.

"На первую квартиру была получена разрешительная документация. Все делалось в рамках законодательства. Разработан проект, согласован в отделе архитектуры. Вместе с тем, судя по ведомости технических характеристик, лестница в этой квартире построена не по проекту. Но на вторую квартиру разрешительная документация вообще не получалась. То есть эта квартира перестроена полностью самовольно. Ну, как-то так. Но опять же, везде были комиссии. Дали штраф за самовольное строительство. Это нормальная процедура. Комиссия вышла на место, определили, что можно эксплуатировать этот дом, что нормы никакие не нарушены", - отметил начальник отдела архитектуры и градостроительства Витебского горисполкома Андрей Макеев.

Квартира, которая находится справа, номер 4, принадлежит Зинаиде Шиманской. Та, что слева, номер 1, Тамаре Суравневой. Женщины, по словам соседей, сейчас там не живут, используют свои квартиры как дачи.

"Когда стало известно, что сноса не будет, мы давали периодически предписания, всем собственникам, чтобы они поддерживали температуру в жилых помещениях. Потому что сначала Шиманская с Суравневой, между прочим, друг с другом враждовали из-за того, что Суравнева не живет там, а Шиманская вынуждена мерзнуть, потому что стена не топится. Ну, а потом они объединились вдвоем и начали дружить против Михайловой", - пояснил юрист ОАО "Витебсклес" Тарас Волох.

"Конфликт возник, когда они начали делать реконструкцию. До этого момента не было никаких разногласий, жили мирно, дружно. Первое обследование было в 2016 году. И уже тогда им была дана рекомендация производить ремонт внутри у себя. К нам только обращаются с тем, что смежные квартиры разрушили их жилье, которое непригодно для проживания на сегодняшний момент", - рассказал замглавы администрации Железнодорожного района г. Витебска Илья Мисник.

Это и есть суть конфликта. Семья Михайловых 10 лет самовольно строилась. За это время квартиры соседок пришли в непригодное состояние, по их версии, именно из-за ремонта, который делала семья Михайловых. Те же хотят узаконить постройки. А для этого нужно согласие всех собственников, плюс тех совершеннолетних, кто прописан. Спор дошел до суда. Он был назначен на 8 июля 2026 года.

Зинаида Васильевна и Тамара Ивановна выступили против видеосъемки в суде. Поясним, что выяснилось на заседании. С 2016 года те ремонтные работы, которые необходимо было провести в их квартирах, женщинами не выполнялись. Это ремонт шиферной кровли, устройство отмостки (водонепроницаемой полосы по периметру здания) и желобов. Без этого провести водопровод нет возможности.

Еще важный момент: у соседок не оформлены права на участки, на которых находятся их квартиры. Михайловы это сделали более 10 лет назад, когда земля была еще в долевой аренде "Витебсклеса", а совсем недавно ее передали в распоряжение города. И вопрос по частям Зинаиды Васильевны и Тамары Ивановны остался висеть в воздухе. Ситуация запутанная, и Зинаида Васильевна решила дать комментарий.

"Как он поступал, проводя свои строительные работы с нами. И он сейчас просит это согласие. Сейчас у меня есть свет, я его восстановила со своей пенсии. Он же перерезал провода. Я говорила об этом на судебном заседании", - заявила Зинаида Шиманская.

"Скажу честно, я электричества боюсь, меня в детстве током долбануло. И с тех пор я к нему в принципе не подхожу. Но при этом, если бы я что-нибудь тут сделал, я думаю, что милиция, следственный комитет и Витебскэнерго разобрались бы", - объяснил Павел Михайлов.

"Когда начался снос этих домов, было письмо с водоканала, что дома незаконно подключены. Все это было сделано со всеми существенными нарушениями требований, норм и правил, которые в настоящий момент действуют. Они же подключались не так, что, условно говоря, от колодца подключен каждый дом отдельно, а так они каскадом, от одного к другому. А это неправильно. В 2011 году нам уже сообщали, что надо решать вопрос. А потом, когда шло строительство, прорвало трубу. Соответственно, Михайлов взял технические условия и подключился, как положено, к нормальному колодцу, который принадлежит водоканалу. Ну, соответственно, Суравнева и Шиманская остались без воды", - пояснил Тарас Волох.

"Возможности подключения есть, вообще без вопросов. Но это же обязан делать домовладелец, никак не государство это должно делать. Должны шаги идти от него какие-то, пожалуйста, обращайтесь. Дадим возможность подключения к сетям водоканальным. Электричество им запустили, насколько я знаю. Нужен газ, пожалуйста, обращайтесь, платите денежку и подключайтесь. Вопросов нет. Но для этого доведите до нормального состояния свою квартиру. То есть сначала нужно сделать ремонт в квартире, но они не делают ничего. Им-то выдадут разрешение на прокладку воды, на подключение к электроэнергии. Но это все за их деньги должно происходить. Они этого не делают, просто не обращаются", - отметил Илья Мисник.

Уже на следующем судебном заседании была готова экспертиза, результаты которой отвечали на вопрос, действительно ли ремонтные работы в семье Михайловых могли ухудшить жилищные условия двух соседок Тамары Суравневой и Зинаиды Шиманской.

"В квартиры нас просто не пускали. Было предварительное решение суда, где понудили. обязали гражданок предоставить доступ. У Михайловых была выполнена отдельная несущая стена на своем фундаменте. И их половина дома не претерпела никаких конструкторских изменений. Я не знаю, какую они цель преследовали. Предполагаю, что, может быть, хотели, чтобы это признали ветхим жильем и выплатили какие-то компенсации", - пояснил начальник технического отдела "Института Витебсксельстройпроект" Олег Петров.

Суд по итогу решил удовлетворить исковое заявление семьи Михайловых. По нему они могут обратиться за тем, чтобы узаконить самовольные постройки без согласия соседок. И суд признал необоснованным отказ Зинаиды Шиманской и Тамару Суравневой в даче письменного согласия. Решение еще в силу не вступило, его могут обжаловать в течение 15 дней. На оглашение решения суда женщины не пришли. Можно сделать вывод, что это конфликт интересов. У каждого свои мотивы и своя правда.

До того, как ситуация дойдет до соцсетей, может быть, имеет смысл снизить градус эмоций и попробовать все-таки найти точки соприкосновения и попытаться решить проблему.