Стройка, завод, благоустройство - где трудятся белорусские студотряды

Это моя третья подработка за все время, но первая подработка во время студотряда. Из всех и всего перечня работ я выбрал именно этот, для того чтобы облагораживать нашу страну, потому что все ездят смотрят видят, что красиво. Плюсы подработки - это, конечно же, деньги, потому что я чувствую себя взрослым, мне не нужно просить у родителей. Я могу сам потратить на какие-либо свои желания.

Дмитрий Радюк, студент БНТУ