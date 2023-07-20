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Стройка, завод, благоустройство - где трудятся белорусские студотряды
Наша молодежь активно работает в студотрядах. Традиционно к трудовому проекту подключились и международные отряды. А белорусских парней и девушек ждут в России. Подробности у Юлии Хмель.
Лето с пользой
Этот столичный долгострой на пересечении проспекта Независимости и Кирилла Туровского знают многие. Спустя 8 лет простоя, сейчас работа на объекте кипит вовсю. Многофункциональный комплекс с Белорусским торговым домом обещают сделать точкой притяжения для всех минчан. Задача ответственная. И лишние руки здесь уж точно не помешают. Двери на стройке открыли для студенческих отрядов.
У нас поставлена задача ввести объект в кратчайшие сроки, срок стоит у нас 1 января 2024 года. Наши студенты вносят нам колоссальную помощь, они помогают нашим рабочим. Так как наши рабочие могли бы подметать, убирать, готовить свои места к рабочему непосредственно процессу, то ребята это делают за них, и это является очень большой помощью.
Студотряды присоединились к стройке многофункционального комплекса в Минске
Задача у бойцов студотряда каждый день разная, но не сложная. Второкурсник БНТУ Андрей Пресняков совмещает работу на стройке с прохождением летней практики. Говорит, это отличная возможность подзаработать.
Я учусь по специальности "промышленное и гражданское строительство", поэтому стройка для меня - это хорошая практика для будущего, здесь из первых уст узнаю о всяких тонкостях строительства. Это будет полезно для моей будущей профессии.
Беларусь принимает международные студотряды
Впрочем, к работе на столичных предприятиях подключается и молодежь из России. Студент аграрного университета Даниил Филиппов приехал к нам из Казани. Будущий инженер с техникой на "ты", поэтому на Минском тракторном заводе чувствует себя в своей тарелке.
В будущем предстоит обслуживать транспорт в сельском хозяйстве. Такой опыт поможет
Всего к трудовому проекту на МТЗ подключились 13 студентов из Казани. Татарстан - один из тех российских регионов, с которыми у Минского тракторного завода давние связи. Уже 20 лет работает Торгово-производственная компания МТЗ-Татарстан. А значит, прочная основа для обмена опытом есть.
А это уже молодежь помогает Зеленстрою. На рабочем месте строго в 7 утра. И обязательно под присмотром старших. Сегодня по графику - прополка зеленой территории у МКАДа в районе Цны. Кроме сорняков на клумбах, ребята помогают избавиться и от ненужного мусора: под контролем студентов пляж Цнянского водохранилища и парки Советского района.
Это моя третья подработка за все время, но первая подработка во время студотряда. Из всех и всего перечня работ я выбрал именно этот, для того чтобы облагораживать нашу страну, потому что все ездят смотрят видят, что красиво. Плюсы подработки - это, конечно же, деньги, потому что я чувствую себя взрослым, мне не нужно просить у родителей. Я могу сам потратить на какие-либо свои желания.
Всего в этом году планируют трудоустроить 43 тысячи юношей и девушек. Работу предлагают в том числе за рубежом. Такое лето точно с пользой.
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